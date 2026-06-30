Detienen a un Policía Municipal acusado de presunto abuso sexual a su hijastra en Playa del Carmen

Un agente de la Policía Municipal, adscrito al grupo canino K9, fue detenido por personal de la Fiscalía General del Estado (FGE), después ser señalado por un presunto caso de abuso sexual en agravio de su hijastra.

Las primeras versiones indicaron que varios agentes de la FGE realizaron un operativo dentro de la base de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Municipal (SSCM), donde detuvieron a uno de los oficiales como parte de las investigaciones en su contra.

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El sujeto, adscrito al grupo canino K9, presuntamente enfrenta una denuncia por un delito grave de índole sexual, sin que la corporación municipal haya brindado información sobre la acusación contra uno de sus agentes.

El operativo de los policías de Investigación de la FGE se registró la mañana de ayer y provocó la presencia de mandos superiores de la SSCM, quienes acudieron para verificar la situación jurídica del uniformado señalado, quien fue trasladado a las oficinas del Ministerio Público para los trámites pertinentes.

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La actuación de los agentes ministeriales llamó la atención del personal que se encontraba en el cuartel policial, ya que el arresto se realizó dentro de las instalaciones.

La FGE no ha dado a conocer la situación jurídica del imputado; sin embargo, los primeros reportes indican que enfrenta una acusación por presuntamente haber abusado sexualmente de la hija menor de edad de su pareja sentimental.

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El oficial fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía para responder a los señalamientos en su contra, mientras los peritos realizan la recopilación de datos de prueba para judicializar el expediente ante un Juez de Control.

La SSCM guardó silencio respecto a los señalamientos contra uno de sus agentes. Se espera que en las próximas horas se den a conocer los pormenores del caso.