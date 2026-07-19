Conductor presuntamente ebrio provoca choque frontal e incendio de automóvil en Nuevo Noh Bec

Un aparatoso accidente registrado en el poblado de Nuevo Noh Bec dejó como saldo dos personas lesionadas y un automóvil completamente consumido por el fuego, luego de un choque frontal entre un vehículo particular y una combi de transporte público.

Los hechos ocurrieron sobre la calle Libramiento, donde, de acuerdo con los primeros reportes, el conductor de un Volkswagen Vento circulaba presuntamente bajo los efectos del alcohol y a exceso de velocidad. Al perder el control del volante, invadió el carril contrario y terminó impactándose de frente contra una combi del Sindicato Lázaro Cárdenas del Río, marcada con el número económico 41.

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La fuerza de la colisión provocó que el automóvil retrocediera varios metros y, casi de inmediato, comenzara a incendiarse. Su conductor logró salir del vehículo antes de que las llamas lo envolvieran por completo, mientras vecinos que presenciaron el accidente intervinieron para retenerlo en el lugar en espera de las autoridades.

Minutos después arribaron bomberos para sofocar el incendio que consumía el Volkswagen, evitando que el fuego se propagara hacia otras unidades o inmuebles cercanos. Al mismo tiempo, paramédicos brindaron atención a los ocupantes de la combi involucrada en el percance.

Como consecuencia del impacto, dos pasajeros del transporte público resultaron lesionados y, tras ser estabilizados en el sitio, fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica debido a las lesiones que presentaban.

El conductor del vehículo particular también fue valorado por personal de emergencia y posteriormente quedó asegurado por elementos de Tránsito Municipal, mientras se realizaban las diligencias correspondientes para determinar su situación legal.

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Una vez concluidos los trabajos, tanto la combi como el automóvil siniestrado fueron retirados con el apoyo de una grúa y trasladados al corralón.

El accidente provocó la movilización de cuerpos de emergencia y afectaciones temporales a la circulación en la zona, mientras se llevaban a cabo las maniobras para extinguir el incendio, atender a los lesionados y retirar las unidades involucradas.