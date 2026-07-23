Arrestan a probable agresor por hacer disparos con arma de balines contra visitantes en Playa del Carmen

Un hombre fue detenido la tarde de este jueves luego de ser señalado como probable responsable de realizar disparos con una pistola de balines contra un grupo de turistas que caminaba por la zona turística de Playa del Carmen, dejando a una persona con una lesión menor.

El incidente ocurrió en el área comprendida entre la Quinta Avenida, la Calle 28 y la Primera Avenida, a la altura de la Calle 26, uno de los sectores con mayor afluencia de visitantes. De acuerdo con los primeros reportes, los turistas recorrían la zona cuando comenzaron a recibir impactos de balines que aparentemente fueron disparados desde un edificio en construcción ubicado en las inmediaciones.

Tras recibir el reporte, elementos policiacos desplegaron un operativo en la obra señalada por los afectados. Durante la revisión del inmueble fue localizado un trabajador de la construcción que coincidía con las características físicas proporcionadas por los testigos, por lo que fue asegurado para ser presentado ante la autoridad competente mientras se desarrollan las investigaciones.

Hasta la publicación de esta nota no se había confirmado el aseguramiento de la pistola de balines presuntamente utilizada, ni se informó sobre el hallazgo de otros objetos relacionados con el caso. Tampoco se ha precisado si existen más personas involucradas en los hechos.

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Al sitio acudieron paramédicos para valorar a los integrantes del grupo afectado. Uno de los visitantes presentaba una lesión en uno de los brazos provocada por el impacto de un balín. Después de la revisión médica se determinó que la herida era superficial y no representaba un riesgo para su salud, por lo que la persona decidió permanecer en el lugar y no ser trasladada a un hospital.

Mientras tanto, peritos y agentes investigadores realizaron las diligencias correspondientes en el área para recabar indicios y testimonios que permitan establecer cómo ocurrió la agresión y confirmar la participación del detenido. La carpeta de investigación continúa en integración y será la autoridad ministerial la que determine la situación jurídica del sospechoso con base en las pruebas obtenidas.

El hecho generó expectación entre comerciantes, trabajadores y turistas que se encontraban en la zona al momento del operativo, el cual se prolongó durante varios minutos mientras se efectuaban las inspecciones en el inmueble desde donde presuntamente se realizaron los disparos.