Pareja resulta lesionada tras choque entre motocicleta y camioneta en Tulum

Una pareja que se dirigía a su centro de trabajo resultó lesionadca la mañana de este jueves tras verse involucrada en un accidente de tránsito ocurrido en la intersección de la avenida La Selva y la calle Zacil-Ha, en una de las zonas de mayor circulación vehicular de la cabecera municipal.

De acuerdo con los primeros reportes, las víctimas viajaban a bordo de una motocicleta semideportiva de 200 centímetros cúbicos con placas de circulación del estado de Quintana Roo. La unidad avanzaba de sur a norte sobre la avenida La Selva cuando, al llegar al cruce con la calle Zacil-Ha, fue impactada por una camioneta de reparto de verduras que intentaba incorporarse a la vialidad principal.

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Según la versión preliminar proporcionada por el conductor de la camioneta, una unidad de la marca Isuzu con placas del estado, éste cruzó la calle para incorporarse a la avenida La Selva en dirección de norte a sur. Aunque afirmó haber observado a los motociclistas a cierta distancia, señaló que no calculó adecuadamente su proximidad, lo que derivó en el choque que terminó proyectando a la pareja sobre el pavimento.

El impacto provocó lesiones de consideración en el conductor de la motocicleta, quien fue atendido en el lugar por paramédicos y posteriormente trasladado al Hospital General IMSS-Bienestar de Tulum para una valoración médica más especializada. De acuerdo con los socorristas, presentaba diversas lesiones que comprometían su estado físico y requerían atención hospitalaria inmediata.

La acompañante, una mujer que también se dirigía a trabajar junto con su pareja sentimental, sufrió golpes y una lesión en la cabeza. Sin embargo, tras ser valorada por los paramédicos, decidió permanecer en el lugar y no fue trasladada a un centro médico. Ambos afectados quedaron tendidos sobre la cinta asfáltica tras el impacto, generando la movilización de cuerpos de emergencia y curiosidad entre automovilistas que transitaban por la zona.

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Elementos de la Dirección de Tránsito Municipal acudieron al sitio para realizar el peritaje correspondiente, recabar evidencias y determinar las responsabilidades del accidente. Mientras tanto, las unidades involucradas fueron aseguradas para las diligencias de ley.

El percance ocasionó afectaciones momentáneas a la circulación vehicular en este sector de la ciudad, donde vecinos han señalado en diversas ocasiones la necesidad de reforzar las medidas de seguridad vial debido al constante flujo de automóviles, motocicletas y vehículos de carga que transitan diariamente por la zona. Las autoridades continuarán con las investigaciones para esclarecer las circunstancias exactas en las que ocurrió el accidente.