Vehículo oficial de Protección Civil de Tulum impacta auto en la colonia Mayapax

Un vehículo oficial de la Dirección de Protección Civil de Tulum se vio involucrado en un accidente de tránsito en la colonia Mayapax, luego de presuntamente no respetar una señal de alto fijo e impactar a un automóvil particular que circulaba con preferencia. El percance dejó únicamente daños materiales, estimados en más de 20 mil pesos, sin que se reportaran personas lesionadas.

Los hechos ocurrieron en la intersección de la calle Orión Norte con Tun-kul, donde una camioneta oficial identificada con el número económico PC-09 colisionó contra un automóvil Dodge Avenger color rojo, con placas del estado de Quintana Roo.

De acuerdo con los primeros reportes y el testimonio de personas que presenciaron el accidente, la unidad de Protección Civil circulaba sobre la calle Orión Norte y su conductor no respetó el alto obligatorio, impactando el costado derecho del vehículo particular que avanzaba con preferencia sobre la calle Tun–kul, en dirección de sur a norte.

De acuerdo con testigos, tras el choque el conductor de la camioneta oficial intentó atribuir la responsabilidad al automovilista, al señalar que presuntamente conducía utilizando un teléfono celular.

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No obstante, al arribar elementos de la Dirección de Tránsito para realizar el peritaje correspondiente, la responsabilidad preliminar fue atribuida al operador de la unidad de Protección Civil, al determinar que incumplió con la señal de alto marcada con disco fijo.

El impacto ocasionó daños visibles en ambas unidades, principalmente en el costado derecho del automóvil particular, aunque ninguno de los ocupantes requirió atención médica. La circulación en la zona permaneció parcialmente afectada mientras los agentes de Tránsito efectuaban las diligencias necesarias para documentar el hecho y retirar los vehículos involucrados.

Finalmente, las autoridades de Tránsito realizaron el deslinde de responsabilidades conforme al peritaje elaborado en el lugar, mientras las partes iniciaron los procedimientos correspondientes para la reparación de los daños materiales. El caso quedó bajo seguimiento de las instancias competentes para determinar las acciones administrativas y legales que correspondan.