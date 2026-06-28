Alarma en edificio de condominios en Cancún por incendio en el cuarto de máquinas

Un incendio en un cuarto de máquinas movilizó a elementos del Cuerpo de Bomberos en un edificio de condominios, ubicado en la avenida Bonampak, a la altura de la Supermanzana 3, sin que se reportaran personas lesionadas.

Un aparente desperfecto eléctrico provocó el siniestro en el cuarto de bombas del conjunto residencial, lo que generó bastante humo en el área de estacionamiento del edificio, en donde el personal de vigilancia y mantenimiento del inmueble solicitó la intervención de los cuerpos de emergencia.

En respuesta al llamado de auxilio, los bomberos acudieron al lugar y tuvieron que utilizar sus equipos de respiración autónoma, con tanques de oxígeno y mascarillas, para poder ingresar a revisar el origen del humo.

De esta manera, los “traga-humo” verificaron que la emergencia fue originada por un desperfecto en una caja de registro de los transformadores del edificio, con lo que aplicaron maniobras de control con extintores, además de cortar el suministro de energía eléctrica en el cuarto de bombas, para la prevención de cualquier riesgo durante la intervención.

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Finalmente, los bomberos consiguieron evitar que la situación se saliera de control, con lo que no hubo personas lesionadas ni fue necesaria la evacuación de los residentes.

Cabe señalar que desde el pasado fin de semana y en el transcurso de los últimos seis días, se han registrado aproximadamente cinco incendios de gran magnitud e incluso, uno de los siniestros ocurrió la noche del martes pasado y ocasionó la muerte de un joven de 18 años, en un domicilio de la Supermanzana 219.

En esta racha de desgracias, el domingo 21 de junio fueron reportados dos incendios de gran magnitud de manera consecutiva y en el mismo punto de la avenida José López Portillo, en la salida de la ciudad rumbo a Mérida, en donde el fuego inició en una bodega de una empresa recicladora y se extendió a un predio aledaño que funciona como corralón de vehículos.

Otra de las emergencias se registró el miércoles pasado, cuando un incendio en un deshuesadero de vehículos consumió más de 15 vehículos chatarra en un predio de la avenida José López Portillo, a la altura de la colonia El Pedregal.