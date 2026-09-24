Joven de 17 años fue baleado en Villas del Sol, Playa del Carmen

Un joven de apenas 17 años de edad fue atacado a balazos en el fraccionamiento Villas del Sol de esta ciudad de Playa del Carmen, con tres impactos de bala logró trasladarse por sus propios medios a un hospital para recibir atención médica de urgencia.

De acuerdo con los primeros reportes preliminares, el joven fue identificado como Antony “N”, originario del estado de Tabasco, relató a las autoridades policiales que fue atacado a balazos.

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El joven había salido de su domicilio con la intención de comprar la cena cuando cuando de forma sorpresiva fue interceptado por sujetos desconocidos que se desplazaban a bordo de una motocicleta.

Luego del ataque, Antony “N” logró llegar por sus propios medios a las instalaciones de un hospital de esta ciudad donde ingresó al área de urgencias sangrando por lesiones producidas por proyectil de arma de fuego.

Por su parte el personal médico activaron los protocolos correspondientes y de inmediato dieron aviso a las autoridades al tratarse de una víctima atacada a balazos.

Minutos después elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y de peritos de la Fiscalía General de Quintana Roo se presentaron en el hospital para tomar conocimiento de los hechos, recabar información sobre lo que sucedió para iniciar las investigaciones y emprender acciones de búsqueda de los agresores.