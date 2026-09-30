Robo con violencia en Cancún: Sujetos armados asaltaron una tortillería y tienda de abarrotes (VIDEO)

Un nuevo robo con violencia a un establecimiento comercial se registró la noche de este martes en Cancún, luego de que dos sujetos que viajaban a bordo de una motocicleta irrumpieran en una tortillería y tienda de abarrotes ubicada en la supermanzana 102, donde presuntamente utilizaron armas de fuego para apoderarse del dinero en efectivo y otros artículos de valor.

Los hechos ocurrieron sobre la calle 48, en el cruce con la calle 145, a unos metros de la avenida Puerto Juárez (Talleres), hasta donde llegaron los dos sujetos a bordo de una motocicleta. De acuerdo con las imágenes captadas por las cámaras de videovigilancia del establecimiento, uno ingresó al local y el otro permaneció en el exterior, aparentemente vigilando los alrededores y preparado para facilitar la huida.

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El sujeto que ingresó caminó entre los pasillos de la tienda hasta dirigirse hacia el área de la tortillería, donde se encontraba el mostrador y la caja registradora. En cuestión de segundos, el individuo habría brincado el mostrador para ingresar a la zona donde se encontraba el dinero producto de las ventas.

La presencia del presunto delincuente provocó temor, por lo que la cajera se percató de lo que estaba ocurriendo y, ante el riesgo de ser víctima de una agresión, decidió salir corriendo del establecimiento para ponerse a salvo y pedir ayuda.

Mientras tanto, el sujeto permaneció dentro del área de la caja y comenzó a apoderarse del dinero en efectivo que se encontraba en el lugar, correspondiente a las ventas realizadas durante la jornada. Además, habría tomado otros artículos de valor antes de abandonar el establecimiento.

Luego de permanecer algunos minutos dentro del negocio, el presunto ladrón salió y se escapó con su cómplice. Ambos emprendieron la huida antes de que las autoridades pudieran llegar al sitio.

Tras lo ocurrido, trabajadores del negocio dieron aviso a las autoridades mediante el número de emergencias 911. Elementos de seguridad acudieron para tomar conocimiento del reporte y recabar información relacionada con el robo.

Hasta el momento no se ha informado sobre la detención de los responsables. Las autoridades deberán analizar las grabaciones obtenidas del establecimiento, así como otros posibles videos de cámaras instaladas en las inmediaciones, con la finalidad de obtener mayores características de los involucrados y del vehículo utilizado durante el atraco.

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Este hecho ocurre pocos días después de otro robo cometido contra una tortillería, registrado el pasado fin de semana en la supermanzana 76, donde dos sujetos con características similares habrían ingresado a un establecimiento y presuntamente amagado con un arma de fuego a los trabajadores.

En aquel caso, los empleados fueron obligados a tirarse al piso mientras los delincuentes se apoderaban de sus pertenencias y del dinero que se encontraba en la caja registradora. Posteriormente, los responsables huyeron del lugar sin que hasta el momento se haya informado sobre su captura.

Por la similitud en el modo de operar, no se descarta que ambos hechos pudieran estar relacionados; sin embargo, hasta ahora no existe una confirmación oficial de que se trate de las mismas personas. Será el resultado de las investigaciones el que permita determinar si existe alguna conexión entre los dos robos.