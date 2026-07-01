Alerta a vecinos fuga de gas en una vivienda del fraccionamiento Paseo Kusamil de Cancún

El reporte de una fuga de gas, en el último nivel de un edificio de departamentos en el fraccionamiento Paseo Kusamil, alertó a los vecinos por el riesgo de una explosión y solicitaron el auxilio del Cuerpo de Bomberos, mientras una mujer y sus dos hijas menores requirieron de la atención de paramédicos de la Cruz Roja.

La emergencia se registró alrededor de las 21:00 horas de este miércoles en un departamento del cuarto nivel del edificio 26, en la calle Circuito Álamo, a unos metros del bulevar Paseo Kusamil, en la Supermanzana 110.

Las primeras versiones indicaron que una madre de familia pidió auxilio, al percatarse de una fuga de gas en el tanque de su vivienda, debido aparentemente a las malas condiciones del cilindro, con lo que el olor invadió todo su hogar.

La mujer y sus dos hijas, una adolescente de aproximadamente 16 años y una niña, de cinco años, lograron salir del departamento y recibieron la atención de paramédicos de la Cruz Roja, debido a los efectos de la inhalación del gas, sin que ameritaran ser trasladadas a un hospital.

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La situación de riesgo fue atendida por elementos del Cuerpo de Bomberos, quienes procedieron a retirar el tanque de gas con todas las medidas de seguridad, para evitar una posible explosión y determinaron que el cilindro estaba bastante picado de la base, por la corrosión, lo que provocó la fuga.

El tanque se encontraba aparentemente en un lugar ventilado y por este motivo no se registró una acumulación considerable del gas en el interior de la vivienda, lo que habría ocasionado una posible explosión y flamazo como ha ocurrido en otros casos con fatales consecuencias.

Los bomberos se llevaron el cilindro dañado para proceder a vaciarlo de gas en un punto seguro, para después concentrar el tanque en sus instalaciones, para evitar que sea reutilizado.

Elementos del Grupo Especializado en Atención a la Violencia Familiar y de Género (GEAVIG) procedieron también al llamado de auxilio, para brindar atención a las dos menores que resultaron alteradas por la situación de riesgo en su hogar.