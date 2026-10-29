Conavi realizará sorteos para Vivienda para el Bienestar en Yucatán este 30 de octubre: estas son las seis sedes

La Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) realizará este viernes 30 de octubre los sorteos del programa Vivienda para el Bienestar en seis localidades de Yucatán, donde se determinará la asignación de casas para las personas que cumplieron con los requisitos del proceso de selección.

Las asambleas están programadas para las 9:00 de la mañana en Flamboyanes, comisaría de Progreso; Tzucacab; Xocchel; Sitilpech, comisaría de Izamal; Espita y Valladolid. Las personas interesadas en consultar dónde se efectuará el sorteo deberán identificar la sede correspondiente a su localidad.

¿Dónde serán los sorteos de Vivienda para el Bienestar en Yucatán?

Los seis sorteos se realizarán el mismo día y a la misma hora. Estas son las localidades contempladas:

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Flamboyanes, Progreso: viernes 30 de octubre, a las 9:00 horas.

Tzucacab: viernes 30 de octubre, a las 9:00 horas.

Xocchel: viernes 30 de octubre, a las 9:00 horas.

Sitilpech, Izamal: viernes 30 de octubre, a las 9:00 horas.

Espita: viernes 30 de octubre, a las 9:00 horas.

Valladolid: viernes 30 de octubre, a las 9:00 horas.

El objetivo de estas asambleas es definir la asignación de las viviendas contempladas en el programa federal. La información proporcionada no especifica las direcciones exactas de cada sede.

¿Quiénes participan en el sorteo de casas de la Conavi?

La participación en los sorteos está vinculada a una etapa previa de revisión socioeconómica y validación de documentos a cargo de la Conavi. Después de este procedimiento, la dependencia integró un listado de folios aprobados que avanzaron a la fase de asamblea e inspección.

Por ello, el sorteo corresponde a las personas que cumplieron con las etapas establecidas en el proceso, no a una inscripción abierta para cualquier interesado el día del evento.

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¿Cómo se asignan las viviendas del programa Vivienda para el Bienestar?

La asignación de casas se realiza mediante un esquema mixto que contempla tanto la selección por sorteo como la atención a sectores prioritarios.

Entre los grupos considerados están las personas adultas mayores y las personas con discapacidad. El programa también incluye un esquema de renta dirigido a jóvenes que estudian o trabajan.

La Conavi tiene como meta construir 72 mil 770 viviendas nuevas en Yucatán durante el sexenio, de acuerdo con la información proporcionada. El avance reportado equivale al 66 por ciento de ese objetivo.

El sorteo del 30 de octubre representa una etapa del proceso para determinar quiénes recibirán las viviendas disponibles en las seis localidades del estado.