Yucatán mantiene el cierre de 12 puertos por los efectos del Huracán Isaías

Los efectos del huracán Isaías, categoría 1, mantienen restringida la navegación marítima en distintos puntos de Yucatán, donde permanecen cerrados varios puertos para embarcaciones menores ante las condiciones adversas en el Golfo de México.

La Secretaría de Marina (Semar) informó que, como parte de las medidas preventivas por el paso del sistema tropical, se mantiene el cierre a la navegación menor en Progreso, San Felipe, Sisal, Celestún, Yucalpetén, Chuburná, Telchac, Las Coloradas, Río Lagartos y El Cuyo.

Noticia Destacada Huracán Isaías activa operativo de emergencia en Celestún por lluvias y acumulación de agua

A estos puntos se suman San Crisanto y Chabihau, que también permanecen cerrados para embarcaciones menores, de acuerdo con el reporte de la autoridad marítima.

La medida busca reducir riesgos para pescadores, prestadores de servicios turísticos y personas que realizan actividades marítimas o ribereñas, debido a las condiciones que puede generar el huracán Isaías en aguas cercanas a la Península de Yucatán.

Noticia Destacada Huracán Isaías se encuentra a 270 km al Norte de Progreso: refuerzan vigilancia preventiva

La Semar recomendó a la población atender las indicaciones de las autoridades y evitar actividades marítimas, turísticas y ribereñas mientras permanezcan las restricciones, especialmente en las zonas donde continúan los cierres portuarios.

Las autoridades mantienen vigilancia sobre la evolución de Isaías y las condiciones marítimas, por lo que la situación de los puertos podría modificarse conforme disminuyan o aumenten los efectos del fenómeno meteorológico.