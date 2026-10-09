Aseguran tres embarcaciones en el Parque Nacional Arrecife Alacranes por actividades no permitidas

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) aseguró de manera precautoria tres embarcaciones que realizaban actividades no permitidas en Isla Pájaros, dentro del Parque Nacional Arrecife Alacranes, frente a las costas de Yucatán.

La dependencia informó que las irregularidades fueron detectadas durante un operativo de supervisión y monitoreo efectuado los días 25 y 26 de septiembre. En esas fechas, el personal identificó las embarcaciones Gypsea, Seamaster y El abuelo fondeadas en la zona, mientras sus pasajeros habían desembarcado y caminaban por el litoral.

Estas actividades podrían afectar el hábitat de la tortuga verde, especie protegida por la NOM-059-SEMARNAT-2010.

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De acuerdo con la Profepa, las tres embarcaciones contaban con autorización para permanecer dentro del Área Natural Protegida y sus pasajeros portaban los brazaletes correspondientes. Sin embargo, las actividades que realizaban en el sitio no estaban permitidas.

El 25 de septiembre, la dependencia aseguró precautoriamente la embarcación Gypsea, en la que viajaban nueve pasajeros. Al día siguiente, aplicó la misma medida a Seamaster, con seis pasajeros, y El abuelo, con cinco personas a bordo.

El Programa de Manejo del Parque Nacional Arrecife Alacranes establece que el fondeo de embarcaciones solo está permitido en determinadas áreas marinas, con sustrato desnudo o blanquizales y profundidades mayores a cinco metros, cerca de Isla Desterrada y en algunas zonas contiguas a Isla Pérez.

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En contraste, el fondeo y la pernocta están prohibidos en Isla Pájaros e Isla Chica, debido a que son zonas destinadas a la protección de la anidación de pájaros bobos y tortugas marinas.

Tras detectar las irregularidades, la Profepa abrió un expediente administrativo por cada embarcación y determinó el aseguramiento precautorio como medida de seguridad, conforme a la legislación ambiental vigente.

Las embarcaciones quedaron bajo depositaría de sus respectivos responsables, mientras continúan los procedimientos administrativos para determinar las medidas y sanciones que correspondan, en su caso.