Hospital Materno Infantil de Mérida traslada consultas y hospitalización al O’Horán

A partir de este 3 de noviembre, los servicios de atención programada y hospitalización del Hospital Materno Infantil de Mérida se integrarán al Hospital de Alta Especialidad Agustín O’Horán, como parte de una reorganización de los servicios de salud en Yucatán, informó la Secretaría de Salud estatal (SSY).

La dependencia precisó que el área de urgencias obstétricas del Materno Infantil continuará funcionando temporalmente para brindar atención inicial a las mujeres embarazadas que lleguen con alguna complicación. En estos casos, recibirán valoración y estabilización médica, para posteriormente ser trasladadas en ambulancia al O’Horán, donde continuarán su atención.

Noticia Destacada Tekax reunirá a médicos tradicionales y herbolarios en la Feria de Medicina Maya

Las consultas programadas también fueron reorganizadas en el nuevo hospital, por lo que los pacientes ya fueron informados sobre el cambio de sede.

De acuerdo con la SSY, la concentración de los servicios materno-infantiles en un mismo complejo hospitalario permitirá agilizar la atención ante complicaciones durante el embarazo, el parto y la atención de los recién nacidos, además de reducir los traslados entre unidades cuando se requieran servicios de mayor complejidad.

Esta reorganización forma parte del proceso de federalización de los servicios de salud, derivado del convenio de coordinación firmado el pasado 17 de mayo entre el Gobierno del Estado y el IMSS-Bienestar, con el objetivo de fortalecer la atención de las personas sin seguridad social.

Noticia Destacada Pensión Bienestar en Yucatán: ¿quiénes cobran del 3 al 6 de noviembre de 2026?

La dependencia indicó que el personal del Hospital Materno Infantil se incorporará a los equipos del O’Horán, donde aportará su experiencia y conocimientos para garantizar una atención continua, oportuna y segura. Asimismo, aseguró que los derechos laborales adquiridos de los trabajadores han sido respetados y continuarán garantizados.

En cuanto al inmueble del Materno Infantil, el Congreso del Estado autorizó su donación al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) el 24 de julio de 2026. El Instituto prevé utilizarlo, dentro de su régimen ordinario, para ampliar los servicios de ginecología, obstetricia y neonatología dirigidos a mujeres y recién nacidos derechohabientes.

La SSY informó que el proceso de entrega-recepción del hospital permanece en curso y se realizará de manera coordinada con el IMSS, conforme a los procedimientos correspondientes.