“Dicen que no existe, pero sucede”: custodio relata supuesto encuentro con un OVNI en Chichén Itzá

El custodio de Chichén Itzá, José Antonio Keb Cetina, relató una extraña experiencia que vivió hace varios años en la zona arqueológica, cuando durante una madrugada observó junto con otros trabajadores un objeto circular en el cielo, acompañado de molestias físicas y una peculiar marca en el césped.

A través de una publicación, Keb Cetina recordó que el episodio ocurrió durante un noviembre, después de que técnicos del espectáculo de luz y sonido realizaran trabajos de reubicación de lámparas en la parte superior del Templo de los Guerreros.

Según narró, las labores terminaron casi a las 3 de la mañana, cuando uno de los trabajadores alertó sobre un objeto circular que se aproximaba desde el este, en dirección a la parte trasera del templo.

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Al observarlo con unos binoculares, uno de sus compañeros se mostró espantado y pidió a los demás que se retiraran inmediatamente.

El custodio recordó que decidió permanecer unos momentos para observar el extraño objeto, cuya forma le recordó a los platillos voladores que había visto en documentales.

Sin embargo, conforme se acercaba, comenzó a experimentar fuertes punzadas en los oídos y un dolor que le impedía continuar.

Keb Cetina relató que se refugió en una zona con árboles grandes, donde las molestias desaparecieron, aunque regresaban cada vez que intentaba acercarse nuevamente.

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Un compañero que acudió a buscarlo también experimentó el mismo dolor al intentar aproximarse al lugar.

Después de un tiempo, ambos pudieron regresar sin sentir molestias, pero el objeto ya había desaparecido y estaba por amanecer.

La experiencia parecía haber terminado hasta que, dos días después, durante una revisión en el Templo de Kukulkán, el custodio observó una peculiar marca circular en el césped frente al Templo de las Mil Columnas.

De acuerdo con su descripción, el área parecía seca o quemada y tenía un tamaño considerable.

Al descender, decidió medirla mediante pasos largos y calculó que su diámetro equivalía a aproximadamente 25 pasos agigantados. La marca permaneció varios días hasta que el césped volvió a reverdecer.

El custodio señaló que desconoce si otros compañeros también notaron aquella marca, pero aseguró que así ocurrió. Finalmente, concluyó su relato con una reflexión sobre aquella experiencia que permaneció en su memoria: “Dicen que no es cierto, que no existe, pero sucede”.