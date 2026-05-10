Incendios en hogares de Yucatán: recomendaciones para prevenir accidentes ante el aumento de siniestros

Las altas temperaturas, las instalaciones eléctricas deterioradas y la sobrecarga de aparatos han convertido a los incendios domiciliarios en una amenaza creciente para cientos de familias en Yucatán.

Tan sólo en Mérida, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) ha atendido 292 incendios en casa habitación en lo que va del año, cifra que representa casi el 40 por ciento de los 728 siniestros registrados durante todo 2025.

De acuerdo con las autoridades, entre las principales causas de estos incendios se encuentran las fallas eléctricas, conexiones improvisadas, extensiones saturadas, aparatos en mal estado, fugas de gas, descuidos en la cocina y la quema de basura o maleza cerca de viviendas.

¿Qué provoca más incendios en las casas de Yucatán?

La SSP informó que muchos de los incidentes comparten patrones relacionados con instalaciones antiguas y falta de mantenimiento preventivo.

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Además, durante la temporada de calor aumenta el uso de ventiladores, aires acondicionados y extensiones eléctricas, lo que incrementa el riesgo de cortocircuitos.

Los reportes más frecuentes corresponden a incendios por quema de residuos, conatos derivados de fallas eléctricas y accidentes domésticos vinculados con cilindros de gas y alimentos en cocción.

Las autoridades alertaron que el fuego puede propagarse rápidamente en viviendas con techos de lámina, palapas, bodegas o materiales inflamables, especialmente cuando las llamas no son detectadas a tiempo.

Recomendaciones para evitar incendios en el hogar

Revisar periódicamente las instalaciones eléctricas y sustituir cables o enchufes dañados.

Evitar conectar varios aparatos de alto consumo en una sola extensión o multicontacto.

No dejar comida cocinándose sin supervisión, especialmente durante largos periodos.

Mantener cortinas, papeles y objetos inflamables lejos de la estufa.

Revisar constantemente cilindros, válvulas y mangueras de gas para detectar posibles fugas.

Cerrar el tanque de gas cuando no se utilice.

Desconectar cargadores y electrodomésticos que no estén en uso.

Evitar quemar basura, hojas secas o maleza cerca de viviendas.

Mantener fósforos y encendedores fuera del alcance de menores de edad.

Contar con extintor o cubetas con arena en zonas de riesgo.

Tener identificadas rutas de salida en caso de emergencia.

Llamar inmediatamente al 911 ante cualquier conato de incendio.

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¿Qué hacer en caso de incendio?

Las autoridades recomiendan mantener la calma y evacuar la vivienda si el fuego comienza a propagarse. También pidieron no intentar apagar incendios cuando exista riesgo de explosión o intoxicación por humo.

En caso de humo dentro del hogar, se aconseja salir agachado para evitar inhalar gases tóxicos y nunca regresar por objetos personales.

La SSP reiteró que la prevención y el mantenimiento oportuno pueden marcar la diferencia para evitar tragedias en los hogares yucatecos, especialmente durante la temporada de calor, cuando aumentan las probabilidades de incendios domésticos.