Nuevo Hospital O’Horán de Mérida: estas son todas las especialidades, áreas y equipos médicos que tendrá

A partir del lunes 18 de mayo, el nuevo Hospital Agustín O'Horán de Mérida comenzará a recibir pacientes tras ser inaugurado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, estrenando todas sus nuevas áreas de salud, especialidades y equipo médico con nuevas tecnologías.

Será este domingo cuando el Gobierno de México inaugure oficialmente el hospital que es considerado el más grande del Sureste y Centroamérica luego de tres años de comenzar su construcción.

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Además, al formar parte del IMSS-Bienestar, abrirá la puerta a la gratuidad total de los servicios de salud estatales, y a propia Presidenta lo describió como “el hospital más grande de América Latina”, mientras que autoridades estatales y federales lo han catalogado como el más importante del Sureste y Centroamérica.

Más allá del tamaño de sus instalaciones, el nuevo O’Horán busca aliviar una presión histórica sobre el sistema público de salud en la región.

Para miles de familias yucatecas, la apertura del nuevo O’Horán significa la expectativa de una atención médica más cercana, moderna y menos precaria; para el gobierno federal, se trata de una de las vitrinas más visibles de su apuesta por centralizar y fortalecer el sistema público de salud en el país.

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Hospital O'Horán: especialidades y atención médica

El nuevo hospital contará con 667 camas y 83 especialidades médicas, entre ellas Cardiología, Pediatría, Neurología, Ginecología, Gastroenterología, Oftalmología y Medicina General.

Tendrá 81 consultorios de especialidad, sala de emergencias, zona de tococirugia, geriatría, medicina preventiva y epidemiología, un área de autopsias alejada del edificio, el área de recursos humanos con las oficinas administrativas, de control financiero y contabilidad.

Asimismo, dispondrá del tomógrafo de mayor resolución del país y un angiógrafo de alta complejidad, equipos médicos que harán posible ofrecer diagnósticos y tratamientos de última generación a la población.

Este proyecto contempla nuevas clínicas, como la de la mujer, la de labio y paladar hendido, la de cuidados paliativos y la de heridas; al igual que 16 quirófanos, 62 consultorios en consulta externa y otros 20 en sus clínicas.

También contará con áreas de terapia intensiva en pediatría, neonatos, adultos y obstetricia, así como amplios espacios de estacionamiento y helipuerto para atender emergencias con apoyo del helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

En ese marco, se informó que, como parte del equipamiento, el nuevo O’Horán contará con equipos de alta especialidad, tales como cámara hiperbárica, dos tomógrafos, radiografía, resonancia magnética, fluoroscopio, angiógrafo, densitómetro y mastógrafo con tomosíntesis.