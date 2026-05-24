Crecen en Yucatán los casos de violencia vicaria contra mujeres

Especialistas en salud mental y atención familiar advirtieron sobre el incremento de casos de violencia vicaria, una forma de agresión en la que niñas, niños o seres queridos son utilizados para causar daño emocional y psicológico a las madres.

Este fenómeno, que durante años permaneció invisibilizado bajo conflictos de pareja o disputas familiares, comienza a ser identificado con mayor frecuencia en Yucatán.

Psicólogos consultados señalaron que esta violencia suele presentarse durante procesos de separación, divorcio o disputas por custodia, cuando una de las partes recurre a amenazas, manipulación afectiva o alejamiento de los menores para castigar emocionalmente a la mujer.

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Frases como “nunca los volverás a ver” o “voy a hacer que no te quieran” forman parte de patrones detectados en consultas relacionadas con violencia intrafamiliar.

De acuerdo con información difundida por la UNAM, la violencia vicaria no busca el bienestar de niñas y niños, sino provocar sufrimiento a través de ellos. La campaña de divulgación científica #MásCiencia advierte que este tipo de agresión puede incluir la manipulación emocional de los menores, el desacreditar a la madre frente a ellos o incluso el uso de procesos legales para mantener control psicológico sobre la víctima.

Obstáculos

Especialistas en Mérida explicaron que uno de los principales obstáculos para combatir esta problemática es que muchas mujeres tardan en reconocerla debido a la normalización de conductas violentas dentro de las relaciones afectivas.

A esto se suma el temor de denunciar por miedo a perder contacto con sus hijos, situación que contribuye a que la violencia permanezca oculta por largos períodos.

Datos retomados por la UNAM indican que en el 88% de los casos las víctimas son mujeres, panorama que especialistas vinculan con dinámicas persistentes de violencia de género.

Ante ello, colectivos feministas y profesionales de la salud mental en Yucatán han insistido en la necesidad de fortalecer la capacitación de autoridades, jueces familiares y personal psicológico para detectar oportunamente señales de violencia vicaria.

Los expertos subrayaron que las consecuencias no sólo afectan a las madres, sino también a niños y adolescentes involucrados, quienes pueden desarrollar secuelas emocionales profundas al ser colocados en medio de conflictos familiares. Coincidieron en que visibilizar esta problemática es fundamental para prevenirla, acompañar a las víctimas y promover entornos familiares más seguros.