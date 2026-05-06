Pronóstico del clima en Yucatán 7 de mayo: Se prevé calor extremo de más de 40 grados este jueves

La ausencia de lluvias en la Península mantendrá el ambiente muy caluroso en Yucatán este jueves 7 de mayo, con sensación térmica superior a los 40° C.

De acuerdo con el Centro Hidrometeorológico Regional “Mérida”, se prevén condiciones de tiempo estable, sin probabilidad de lluvias en la región, debido al dominio de un anticiclón en niveles medios de la tropósfera.

El ambiente será muy caluroso a extremadamente caluroso durante el día y cálido en la noche, con vientos del sureste de 20 a 30 km/h, con rachas mayores a 45 km/h en zonas costeras.

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Habrá temperaturas máximas que alcanzarán hasta los 42 grados Celsius en la ciudad de Mérida, mientras que al amanecer se esperan condiciones ligeramente frescas, con mínimas cercanas a los 24 grados. Durante la noche, el clima se tornará cálido en gran parte del estado.

En otros municipios, el puerto de Progreso registrará temperaturas que oscilarán entre los 24 y 37 grados, mientras que en Tekax se prevén valores de entre 25 y 38 grados.

En Tizimín, las temperaturas se ubicarán entre los 24 y 36 grados, y en Valladolid se esperan mínimas de 23 y máximas de hasta 35 grados Celsius.

Ante este panorama, autoridades recomiendan a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales de Protección Civil, así como tomar precauciones, especialmente en zonas costeras y marítimas, debido a las condiciones de viento y posibles tormentas.

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¿Seguirá el calor en Yucatán?

Las autoridades advierten que el calor extremo podría persistir en los próximos días, por lo que se recomienda seguir los reportes oficiales.

Este periodo refuerza el riesgo de golpes de calor y deshidratación, especialmente en una de las temporadas más intensas del año en la región.

¡Miércoles caluroso! 🌞



Te presentamos las entidades en las que prevalece la #OlaDeCalor. ⤵️ pic.twitter.com/udO3AIuwzC — CONAGUA Clima (@conagua_clima) May 6, 2026

Recomendaciones ante lluvias y calor extremo

Procivy emitió una serie de medidas preventivas para reducir riesgos: