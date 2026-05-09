El Buque Escuela Simón Bolivar atraca en Progreso: todo lo que debes saber de su visita

Apenas seis meses después de la visita del Buque Escuela Velero Cuauhtémoc a Progreso de la Armada de México, el puerto yucateco se volvió a vestir de gala con la llegada del ARBV Simón Bolívar (BE-11), emblemática embarcación de la Marina de Venezuela que permanecerá varios días en Yucatán como parte de su XXXVI Crucero de Instrucción al Exterior 2026.

Conocido como el Embajador Sin Fronteras, el buque escuela arribó ayer alrededor de las 9:00 horas a la terminal remota del Puerto de Altura de Progreso, donde fue recibido por decenas de visitantes cautivados por la elegancia y majestuosidad del velero.

La nave arribó con una tripulación cercana a las 216 personas, entre ellas 120 cadetes navales quienes participan en la travesía internacional “Mares de Unión por el Sueño de Bolívar”, una misión de casi 97 días y más de cuatro mil millas náuticas de navegación, como parte de su formación.

Comparte historia con el Cuauhtémoc

El imponente navío venezolano comparte una historia especial con el ARM Cuauhtémoc de la Marina mexicana: ambos fueron diseñados y construidos en los astilleros de Bilbao, España, por lo que son considerados “hermanos”, aunque el velero mexicano tiene mayores dimensiones, al menos 8 metros más de eslora (largo).

El Simón Bolívar inició operaciones en 1980 y es uno de los buques-escuela más representativos de América Latina. Tiene más de 80 metros de eslora (largo), una altura cercana a 51 metros, con 23 velas que suman alrededor de mil 650 metros cuadrados.

En más de cuatro décadas de servicio ha recorrido más de 400 mil millas náuticas, consolidándose como símbolo de formación naval, disciplina y diplomacia marítima, exaltando el espíritu marinero y las tradiciones navales. Su misión principal es fortalecer la preparación de los futuros oficiales venezolanos en navegación astronómica, maniobras marineras, supervivencia en el mar, liderazgo y trabajo en equipo.

Una experiencia inolvidable

A partir de las 14:00 horas, el buque atracó en el muelle y dio la bienvenida a los cientos de visitantes previamente registrados. Familias enteras aprovecharon el transporte gratuito habilitado desde la Casa de la Cultura de Progreso hacia el Puerto de Altura, en medio de un ambiente de entusiasmo y admiración, especialmente entre niñas y niños que por primera vez recorrían un velero de estas dimensiones.

Durante el recorrido, los asistentes conocieron las cubiertas, el puente de mando, las áreas de aparatos de navegación, espacios históricos y zonas destinadas a la formación de los cadetes. La interacción entre tripulantes y visitantes marcó la primera jornada del buque en Progreso. Los marinos compartieron historias y anécdotas de altamar, respondieron preguntas y convivieron con los asistentes, quienes también tuvieron oportunidad de adquirir recuerdos y artículos representativos de Venezuela.

Prevén una importante afluencia de turistas

Se espera que en los próximos días continúe una importante afluencia de visitantes al Puerto de Altura. De acuerdo con el programa oficial, hoy las visitas al barco serán de 9:00 a 14:00 horas; del 10 al 12 de mayo, de 9:00 a 17:00 horas, antes de que el velero continúe su travesía internacional.