Emplacamiento de motos en Tekax: SSP habilitará nuevo módulo en el sur de Yucatán

La Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán (SSP) informó que a partir del próximo 18 de mayo de 2026 entrará en funcionamiento un nuevo módulo de emplacamiento para motocicletas en Tekax, con el objetivo de acercar este trámite a habitantes del sur del estado.

El módulo estará ubicado en el Palacio Municipal de Tekax, sobre la calle 53 de la colonia Centro, y ofrecerá atención de lunes a viernes de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, así como los sábados de 8:00 de la mañana a 1:00 de la tarde.

La dependencia estatal indicó que el servicio estará dirigido a motocicletas nuevas o unidades que nunca hayan sido emplacadas. Para realizar el trámite será necesario presentar identificación oficial, póliza de seguro vigente, comprobante de domicilio y un documento que acredite la propiedad del vehículo, como factura o carta factura en caso de motocicletas adquiridas a crédito.

Asimismo, será indispensable llevar físicamente la motocicleta, ya que la unidad deberá ser verificada durante el proceso de emplacamiento.

La SSP destacó que la apertura de este módulo busca facilitar un trámite más cercano, ordenado y seguro para la ciudadanía, además de fortalecer el orden vehicular y brindar mayor certeza jurídica sobre la propiedad de las unidades.

La corporación señaló que el registro vehicular también contribuye a mejorar la identificación de motocicletas que circulan en el estado, lo que representa una herramienta importante para la prevención del delito, la atención de reportes ciudadanos y las labores operativas de seguridad.

Las personas interesadas podrán consultar requisitos y detalles del trámite en Trámites Yucatán. Además, la cita podrá agendarse a partir del 17 de mayo en Agenda Policía Yucatán.