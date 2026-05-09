Nuevas notarías en Yucatán: dónde estarán ubicadas y quiénes las encabezarán

El Gobierno de Yucatán entregó nueve nuevas patentes notariales para prestar servicios en los municipios de Kanasín, Conkal, Umán, Valladolid, Tixkokob, Tecoh y Motul.

Durante el acto protocolario, el Consejero Jurídico del Estado, Gaspar Alemañy Ortiz señaló que las y los nuevos titulares de notarías inician una nueva etapa profesional enfocada en el ejercicio de sus funciones conforme a la ley y con responsabilidad hacia la ciudadanía.

El funcionario indicó que la Consejería Jurídica mantiene coordinación con el Colegio Notarial del Estado de Yucatán y reiteró que las autoridades estatales actuarán conforme al marco legal ante cualquier situación que afecte la certeza jurídica o el patrimonio de las personas.

Las patentes entregadas corresponden a la notaría pública número 136, con residencia en Kanasín, a cargo de Mariana Wabi González; la número 137, en Conkal, encabezada por Rodrigo Seijo Peón; la número 138, en Umán, a cargo de José Eduardo Carrillo Lara; y la número 139, en Valladolid, encabezada por María Elisa Garrido Lizárraga.

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También recibieron patente Faridh Armando López Cano para la notaría pública número 140, con residencia en Tixkokob; Carlos Leopoldo Canto Castro para la número 141, en Conkal; Daniela López Cantón para la número 142, en Tecoh; José Manuel Gil Baeza para la número 143, en Valladolid; y Dianely Castillo Medina para la número 144, en Motul.

La función notarial consiste en dar fe pública y legalidad a distintos actos jurídicos realizados por personas, empresas e instituciones.

Al evento asistieron representantes de la Secretaría General de Gobierno, de la Consejería Jurídica, del Instituto de Seguridad Jurídica y Patrimonial del Estado y del gremio notarial.