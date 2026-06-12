Más de 15 mil jóvenes presentarán el Exani-II en la UADY: estas son las licenciaturas más demandadas en 2026

Este sábado 13 y domingo 14 de junio, cerca de 15 mil jóvenes presentarán el Exani-II de ingreso a la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) donde la alta demanda provoca que diversas licenciaturas registren un gran número de aspirantes, provocando su saturación.

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En promedio, serían 5 mil 500 estudiantes que sean aceptados en alguna de sus licenciaturas, y el resto tendrá que buscar otras opciones o perder el año para presentar nuevamente el examen el curso siguiente.

UADY: licenciaturas más demandadas en 2026

Son cerca de ocho licenciaturas de la UADY que cada año son muy demandadas, y se prevé que este 2026 se mantenga de la misma forma, entre ellas.

Medicina

Medicina Veterinaria

Derecho

Arquitectura

Odontología

Enfermería

Contaduría

Psicología

Noticia Destacada Más de 15 mil jóvenes presentarán el Exani-II de ingreso a licenciatura de la UADY

Resultados del Exani-II de la UADY

Tras presentar el examen de admisión a la nivel Superior en la UADY, será hasta el 26 de junio cuando sean publicados los resultados en sus canales oficiales.

Posteriormente, el proceso de inscripciones comenzará este 29 de junio hasta el 15 de julio en modalidad en línea.