¿Extraviaste tu tarjeta Va y Ven? Así puedes reportarla y recuperar tu saldo

Perder la tarjeta del sistema Va y Ven puede convertirse en un problema para miles de usuarios del transporte público en Yucatán, especialmente para quienes utilizan el servicio todos los días para trasladarse en Mérida y otros municipios.

Sin embargo, el saldo de la tarjeta puede recuperarse si se realiza el reporte correspondiente ante las autoridades del sistema de movilidad.

El Sistema Va y Ven cuenta con un mecanismo para bloquear tarjetas extraviadas y transferir el saldo disponible a una nueva, siempre y cuando el plástico esté previamente vinculado a una cuenta.

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¿Cómo reportar una tarjeta Va-Y-Ven perdida?

Si extraviaste tu tarjeta Va y Ven, lo primero que debes hacer es comunicarte al centro de atención del sistema o acudir a un módulo autorizado para solicitar el bloqueo de la tarjeta y evitar que otra persona utilice tu saldo.

También puedes realizar el proceso desde la aplicación oficial de Va y Ven, donde los usuarios registrados tienen acceso a la administración de sus tarjetas. Para levantar el reporte, generalmente se solicita:

Número de tarjeta

Datos del propietario

Correo electrónico registrado

Número telefónico

¿Cómo recuperar el saldo de tu tarjeta Va-Y-Ven?

Una vez reportada la tarjeta extraviada, el saldo disponible puede transferirse a un nuevo plástico. Para ello, el usuario deberá adquirir otra tarjeta Va y Ven y vincularla a su cuenta.

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Posteriormente, personal del sistema realizará el proceso de migración del saldo, el cual puede tardar algunos días hábiles dependiendo del caso.

Las autoridades recomiendan registrar siempre la tarjeta en la aplicación oficial para facilitar la recuperación del dinero en caso de robo o pérdida.