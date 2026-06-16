Escándalo en Mundialito de Mérida: futbolista agrede a árbitro y lo vetan de por vida

Lo que debía ser una jornada de convivencia y pasión por el futbol terminó en un escándalo durante el Mundialito organizado por Álamos del Sur en Mérida, luego de que un jugador presuntamente agrediera físicamente al árbitro tras ser expulsado del encuentro.

De acuerdo con información emitida por el comité organizador, el incidente ocurrió durante un partido en el que participaba el equipo Azcorra FC, representante de Estados Unidos. El jugador identificado como César Cetina habría encarado al silbante Mukul con amenazas verbales antes de recibir la tarjeta roja.

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Tras la expulsión, el futbolista presuntamente perdió el control y se lanzó contra el árbitro, provocando momentos de tensión dentro de la cancha y entre los asistentes.

Jugadores del equipo Alérgicos al Gol, representante de Inglaterra, intervinieron rápidamente para contener la situación y evitar que el conflicto escalara a mayores.

Ante la gravedad de los hechos, la organización del Mundialito anunció sanciones inmediatas y contundentes. César Cetina fue vetado de por vida de todas las competencias organizadas por Álamos del Sur, mientras que Azcorra FC quedó expulsado del torneo y suspendido de futuras ediciones.

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El caso generó indignación entre aficionados y participantes, quienes señalaron la importancia de mantener el respeto hacia los árbitros y preservar el espíritu deportivo en torneos amateurs.

Hasta el momento, no se ha informado si el árbitro presentará alguna denuncia formal tras la agresión.