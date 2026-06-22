Beca Rita Cetina de primaria en Yucatán: En esta fecha se entregará el pago de 2 mil 500 pesos

Antes de iniciar el ciclo escolar 2026-2027, beneficiarios de la beca Rita Cetina de nivel primaria en Yucatán recibirán el apoyo de $2,500.00 pesos que se entregará de forma anual.

El coordinador de Becas Bienestar, Julio León, dio a conocer que en el mes de agosto comenzará la dispersión de los bacos de este apoyo dirigido a la compra de útiles escolares y uniformes para alumnos de primaria.

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Compartió que los niños registrados en la beca recibirán un pago único de $2,500.00 pesos para adquirir útiles y uniformes.

La entrega de tarjetas concluye el 31 de julio y, para recogerla, se deberán presentar los documentos del tutor del menor:

INE

Acta de nacimiento

CURP

Cmprobante de domicilio

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Adempas, en el caso del menor, se deberá presentar su acta de nacimiento y CURP para poder recibir la tarjeta del Banco Bienestar.