Iniciarán el programa de saneamiento de 20 cenotes en Yucatán

La Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS) iniciará en julio una nueva etapa del programa de saneamiento de cenotes en Yucatán, que este año contempla la intervención de 20 cuerpos de agua, al tiempo que mantiene jornadas permanentes de limpieza de playas y acciones de protección a las tortugas marinas durante la actual temporada de anidación.

La titular de la dependencia, Neyra Silva Rosado, informó que los trabajos de saneamiento comenzarán a principios del próximo mes y son parte de las acciones anuales que la Secretaría realiza en coordinación con diversas instancias gubernamentales y comunidades.

“Con los cenotes vamos a empezar a principios del próximo mes; como cada año, serán 20 los que se van a sanear por parte de la Secretaría”, indicó.

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Los cenotes constituyen uno de los principales patrimonios naturales de Yucatán y forman parte del sistema de acuíferos de la Península, considerado uno de los más importantes del país. Además de su valor ecológico, representan un atractivo turístico y una fuente de abastecimiento de agua para numerosas comunidades, por lo que su conservación se ha convertido en una prioridad ambiental en el estado.

En paralelo, la SDS mantiene labores permanentes de limpieza de playas en distintos puntos del litoral yucateco. La funcionaria señaló que las jornadas se realizan prácticamente cada 15 días y cuentan con la participación de ciudadanos, organizaciones y autoridades.

Mercaditos Circulares

Como parte de estas acciones también se desarrollan los llamados Mercaditos Circulares, espacios mediante los cuales la población puede intercambiar materiales reciclables por diversos productos, promoviendo así una mayor participación ciudadana en el manejo responsable de los residuos.

Aunque la dependencia no precisó el volumen de desechos recolectados hasta el momento en las costas yucatecas, Silva Rosado afirmó que las labores de saneamiento continúan de manera permanente y buscan fortalecer la cultura de protección ambiental entre la población.

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En materia de conservación de fauna, la secretaria destacó que la actual temporada de anidación de tortugas marinas, que se extiende hasta octubre, ha registrado menos reportes de incidencias en comparación con años anteriores. “Este año hemos tenido mucho menos reportes de incidencias como se habían tenido en otros años”, afirmó.

La funcionaria atribuyó esta disminución a las campañas de difusión y sensibilización emprendidas antes del inicio de la temporada, en las que participaron medios de comunicación, autoridades y organizaciones dedicadas a la protección del medio ambiente.

No obstante, reconoció que todavía persisten algunos riesgos para las tortugas marinas, particularmente por la presencia de fauna feral en las playas de anidación. Recordó que recientemente se registró la muerte de un ejemplar a consecuencia de un ataque de perros en la costa yucateca.

Pese a ello, destacó que también existen casos alentadores, como el de una tortuga marina que fue rescatada el año pasado y que, tras completar su proceso de recuperación, será liberada próximamente.

Ante esta problemática, la SDS mantiene acciones coordinadas con los ayuntamientos y diversas organizaciones civiles para impulsar campañas de atención y control de la población de perros ferales en las zonas costeras.

“Estamos teniendo acciones, pero de manera conjunta con los ayuntamientos y con muchas otras organizaciones”, señaló la titular de la dependencia.

Las acciones anunciadas forman parte de una estrategia de conservación que busca atender simultáneamente la protección de los ecosistemas subterráneos, el saneamiento de las playas y la preservación de especies emblemáticas como las tortugas marinas, cuyos ciclos reproductivos dependen de la conservación de las costas yucatecas.