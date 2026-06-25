Caída de un alumno en un cenote de la UADY habría sido falsa; Rector aclara lo ocurrido

Una movilización de cuerpos de emergencia se registró en las inmediaciones del Campus de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) tras el reporte de la supuesta caída de un estudiante a un cenote cercano; sin embargo, las investigaciones apuntan a que se trató de una posible falsa alarma, al no encontrarse indicios del hecho.

De acuerdo con la información oficial, el aviso fue realizado por un sujeto que se acercó a un vigilante del campus para advertir que presuntamente una persona había caído al cuerpo de agua.

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No obstante, el individuo se retiró del lugar sin aportar datos concretos, lo que generó dudas desde el inicio de la alerta.

Tras el reporte, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) desplegó un operativo de búsqueda que incluyó labores de buceo en el cenote y recorridos en la zona.

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En dos intervenciones distintas, las autoridades no localizaron personas, objetos ni evidencia relacionada con el supuesto incidente.

La Universidad Autónoma de Yucatán informó además que, tras revisar sus registros internos, no existe ningún estudiante reportado como desaparecido o ausente, por lo que el caso se mantiene como una posible falsa alarma que derivó en la movilización preventiva de cuerpos de emergencia.