Onda Tropical cambia el clima en Yucatán: habrá lluvias por la tarde y calor intenso de hasta 40 grados

El clima en Yucatán para este jueves 25 de junio estará marcado por la presencia de lluvias, tormentas eléctricas y fuertes rachas de viento debido al paso de una Onda Tropical sobre el sur de la Península, su interacción con una vaguada y el ingreso de humedad del Mar Caribe, informó la Coordinación Estatal de Protección Civil (Procivy).

De acuerdo con el pronóstico, se esperan lluvias moderadas dispersas durante la tarde en municipios del oriente y suroeste de Yucatán, mientras que en zonas del centro y noroeste del estado podrían registrarse lluvias puntualmente fuertes, acompañadas de actividad eléctrica y rachas de viento al paso de las nubes de tormenta.

¿A qué hora lloverá en Yucatán este jueves 25 de junio?

Las condiciones para lluvia aumentarán principalmente durante la tarde y primeras horas de la noche, cuando la Onda Tropical número 12 genere mayor inestabilidad atmosférica.

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En municipios del centro y noroeste, incluyendo Mérida y su zona metropolitana, se prevén chubascos y lluvias moderadas después del mediodía y durante la tarde, con posibilidad de tormentas acompañadas de viento.

Municipios donde podría llover este jueves en Yucatán

Las lluvias moderadas se concentrarán principalmente en municipios del oriente del estado como Valladolid, Cantamayec, Cuncunul, Chacsinkín, Chankom, Chemax, Chichimilá, Chikindzonot, Dzitás, Kaua, Peto, Quintana Roo, Sotuta, Tahdziú, Tekom, Temozón, Tinum, Tixcacalcupul, Uayma y Yaxcabá.

Asimismo, se prevén lluvias en municipios de la zona noroeste de Yucatán, entre ellos Mérida, Abalá, Acanceh, Baca, Conkal, Chicxulub Pueblo, Ixil, Kanasín, Mocochá, Progreso, Seyé, Tahmek, Tecoh, Timucuy, Tixkokob, Tixpéhual, Ucú, Umán y Yaxkukul.

Clima en Mérida: calor durante el día y lluvias por la tarde

Para Mérida, la Protección Civil Municipal informó que durante la mañana y el mediodía continuará el ambiente caluroso debido al flujo de aire del este-sureste.

Sin embargo, hacia la tarde, el ingreso de humedad desde el Mar Caribe y el Golfo de México, combinado con la Onda Tropical número 12, favorecerá el desarrollo de tormentas con chubascos y lluvias moderadas, además de rachas de viento de hasta 45 kilómetros por hora o mayores al paso de las nubes de tormenta.

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La temperatura máxima en la capital yucateca se ubicará entre 35 y 37 grados Celsius, mientras que la mínima al amanecer será de 24 a 26 grados.

Temperaturas y viento en Yucatán este jueves

El ambiente será muy caluroso en gran parte del estado, con temperaturas máximas de entre 36 y 38 grados Celsius en el interior de Yucatán, mientras que en la región de Tizimín y municipios cercanos podrían alcanzar hasta 40 grados. En la zona costera, los valores oscilarán entre 32 y 34 grados Celsius.

Durante las primeras horas del día, las temperaturas mínimas estarán entre 23 y 26 grados Celsius. Además, se espera viento del este y noreste de 20 a 30 kilómetros por hora, con rachas de 40 a 50 kilómetros por hora en la zona costera y superiores a 60 kilómetros por hora en áreas donde se presenten lluvias y tormentas.

En el litoral yucateco se prevé oleaje de entre 1 y 1.5 metros de altura, por lo que se recomienda a la población mantenerse informada mediante los avisos oficiales y tomar precauciones ante posibles tormentas eléctricas, ráfagas de viento y cambios repentinos en las condiciones del tiempo.