Clima en Yucatán 25 de junio: Vaguada dejará posibles chubascos este jueves

Durante este jueves 25 de junio se prevé cielo medio nublado con algunos chubascos en Yucatán y ambiente muy caluroso, informó el Centro Hidrometeorológico Regional “Mérida” .

Detalló que estas afectaciones serán debido al establecimiento de una vaguada térmica al interior de la península, en combinación con el ingreso de aire marítimo tropical y el calentamiento diurno.

Por ello, se prevén condiciones de cielo parcialmente nublado a medio nublado, con probabilidad de chubascos con tormentas vespertinas especialmente en la entidad.

El ambiente será caluroso a muy caluroso durante el día y cálido al amanecer, y los vientos del este-sureste cambiando por la tarde al noreste de 15 a 25 km/h, con rachas mayores a 40 km/h en zonas costeras.

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Mientras tanto, en Mérida, las temperaturas máximas alcanzarán alrededor de los 37° C durante la tarde, mientras que las mínimas serán cercanas a los 23° al amanecer.

Las condiciones permitirán un ambiente ligeramente fresco en las primeras horas del día; sin embargo, por la noche volverá a sentirse calor en gran parte de la capital yucateca.

En el puerto de Progreso se pronostican temperaturas de entre 24 y 34° C, con ambiente fresco por la mañana y cálido hacia la tarde debido a la humedad y la nubosidad variable.

Si viajas a #Campeche capital, #Mérida Yucatán, #Tepic Nayarit o #Manzanillo Colima, aquí te informamos las condiciones del tiempo para hoy y los siguientes 3 días en dichas localidades pic.twitter.com/cMGvWrOzd3 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 24, 2026

Para Tekax, al sur del estado, se esperan mínimas de 24° y máximas de hasta 36° C, manteniéndose ambiente caluroso durante gran parte del día.

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En Tizimín, al oriente de Yucatán, el termómetro oscilará entre los 25 y 35° C, mientras que en Valladolid las temperaturas rondarán entre los 23 y 37° C, con posibilidad de lluvias acompañadas de actividad eléctrica en algunas zonas.

Ante el pronóstico de lluvias y fuertes rachas de viento, autoridades recomendaron a la población mantenerse informada únicamente a través de canales oficiales de Protección Civil.

Asimismo, exhortaron a extremar precauciones por posibles encharcamientos, calles inundadas y reducción de visibilidad durante las precipitaciones.