Reconocen labor de refugio que protege a 106 perros en Valladolid

Como parte de sus acciones en favor del bienestar animal, integrantes de Valladolid en Movimiento Social A.C., visitaron El Refugio de Marita, donde entregaron parte de lo recaudado durante el Croquetón 2026, así como diversos artículos para apoyar el cuidado de los 106 perros que actualmente permanecen resguardados en ese espacio.

Durante el recorrido, la asociación reconoció la labor de Marita Valdivieso, quien desde hace años trabaja en el rescate y protección de animales en situación de abandono, sosteniendo gran parte de esta causa mediante recursos propios y donaciones ciudadanas del municipio.

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A través del refugio, cientos de perritos han recibido una segunda oportunidad gracias a labores de rescate, atención médica, esterilización, rehabilitación y adopción responsable.

Además, estas acciones de cuidado hacia los canes, han contribuido al control de la población de animales en situación de calle en el municipio.

La agrupación informó que, pese al alcance obtenido en redes sociales durante la campaña, únicamente tres personas realizaron donaciones directas de croquetas, gesto que fue agradecido públicamente. Sin embargo, destacaron que el presidente de Valladolid en Movimiento Social A.C., Pedro Perales Escalona, cumplió su compromiso de duplicar la cantidad de alimento recolectado.

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Este esfuerzo permitió ampliar el apoyo entregado al refugio y reforzar el llamado a la solidaridad hacia una causa que requiere atención permanente y mayor participación ciudadana.

Finalmente, la asociación invitó a la población a conocer la labor que se realiza en El Refugio de Marita, sumarse mediante donaciones o voluntariado e incluso considerar este espacio para la realización de servicio social estudiantil.