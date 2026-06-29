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Yucatán / Sucesos

Hombre resulta herido en vías del Tren Maya en Mérida; habría sido alcanzado por una unidad

Un hombre presuntamente caminaba en vías del Tren Maya cuando fue alcanzado por una unidad.

Por Redacción Por Esto!

29 de jun de 2026

1 min

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Investigan incidente en tramo Umán–Teya donde un hombre habría sido alcanzado por unidad del Tren Maya
Investigan incidente en tramo Umán–Teya donde un hombre habría sido alcanzado por unidad del Tren Maya / Cortesía

Un hombre de aproximadamente 60 años de edad resultó lesionado la mañana de este lunes en el tramo ferroviario Umán–Teya, en Mérida, luego de que, de manera preliminar, se reportara que habría sido alcanzado por una unidad del Tren Maya que se dirigía hacia la terminal de Hacienda Teya.

De acuerdo con los primeros reportes, la persona, quien presuntamente cuenta con discapacidad auditiva, caminaba sobre las vías del tren en las inmediaciones del puente de Xmatkuil cuando ocurrió el incidente.

La mujer fue trasladada de emergencia a un hospital

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Tras el hecho, cuerpos de emergencia acudieron al sitio y brindaron atención al hombre, quien fue trasladado consciente a un hospital para recibir valoración médica y atención por las lesiones que presentó.

En el lugar permanecieron elementos de la Guardia Nacional y personal de seguridad del Tren Maya, quienes quedaron a cargo de las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el suceso.

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Hasta el momento, no se ha emitido información oficial que confirme la mecánica del incidente ni detalles adicionales sobre el estado de salud del hombre.

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