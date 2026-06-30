Descartan retenes tras el fin el reemplacamiento 2026 en Yucatán, pero confirman multas de hasta mil 400 pesos

El Gobierno de Yucatán descartó la realización de operativos especiales para detectar a los automovilistas que no cumplan con el reemplacamiento vehicular; sin embargo, quienes circulen con placas vencidas una vez concluido el plazo legal estarán sujetos a las sanciones establecidas en la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado, que contemplan multas de entre 9 y 12 Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalentes en 2026 a entre mil 55 y mil 408 pesos, además de la posible retención del vehículo.

Al informar sobre el avance del programa, el secretario de Administración y Finanzas, Juan Sánchez Álvarez, señaló que hasta el corte del sábado el 87 por ciento del padrón vehicular ya había cumplido con el cambio de placas.

El funcionario precisó que esto representa 552 mil propietarios que ya concluyeron el trámite, mientras que 48 mil 452 personas ya cuentan con una cita programada para realizar el canje de sus láminas.

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Ante la alta demanda registrada en los últimos días del programa, anunció que hoy el Gobierno del Estado publicará un decreto para garantizar que las personas que obtengan su cita dentro del periodo legal puedan acudir en semanas posteriores sin perder los beneficios fiscales otorgados durante el proceso.

“Acreditando que hicieron el trámite de cita dentro del periodo legal, van a tener beneficios fiscales”, afirmó.

Respecto a los automovilistas que no realizaron el trámite ni agendaron una cita antes del vencimiento del plazo, Sánchez Álvarez fue enfático al señalar que no se implementarán retenes ni operativos extraordinarios para verificar el cumplimiento.

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Explicó que la vigilancia se realizará mediante la aplicación ordinaria del Reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad, por lo que cualquier conductor que sea detenido por una infracción o durante una revisión de rutina y circule con placas vencidas podrá ser acreedor a las sanciones correspondientes.

El funcionario reiteró el llamado a los propietarios de vehículos que aún no han iniciado el proceso a regularizar su situación para evitar sanciones y mantener actualizado el padrón vehicular estatal.