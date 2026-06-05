Clima en Yucatán hoy viernes 5 de junio: disminuyen las lluvias, pero sigue el calor de hasta 40 grados

Las lluvias comenzarán a disminuir en Yucatán este viernes 5 de junio, aunque el ambiente caluroso continuará en gran parte del estado, informó la Coordinación Estatal de Protección Civil de Yucatán (Procivy).

De acuerdo con el pronóstico, el ingreso de aire marítimo tropical y el establecimiento de una vaguada favorecerán condiciones de mucho calor, además de algunas lluvias ligeras y chubascos aislados durante la tarde, principalmente en municipios del oriente del estado y zonas cercanas a la costa.

Temperaturas de hasta 40 grados en Yucatán

Procivy indicó que las temperaturas máximas alcanzarán entre 38 y 39 grados Celsius en municipios del interior del estado.

Sin embargo, en localidades como Espita, Sucilá, Buctzotz y zonas aledañas, el termómetro podría llegar hasta los 40 grados Celsius, manteniéndose como las regiones más calurosas de Yucatán.

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En la zona costera, las temperaturas oscilarán entre 32 y 34 grados Celsius debido a la influencia del viento marítimo.

Así estará el clima en Mérida este viernes

La Dirección de Protección Civil del Ayuntamiento de Mérida informó que este viernes se espera ambiente caluroso después del mediodía debido al flujo de aire cálido proveniente del sureste y a la circulación de un sistema de alta presión en niveles medios de la atmósfera.

Durante la tarde, el ingreso de humedad y la interacción con una vaguada térmica favorecerán el desarrollo de nublados, por lo que no se descarta la presencia de lluvia ligera en algunos sectores del municipio.

Además, se pronostican rachas de viento del este-noreste de hasta 40 kilómetros por hora, principalmente en la zona norte de Mérida.

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Las temperaturas máximas en la capital yucateca serán de entre 36 y 38 grados Celsius, mientras que las mínimas se mantendrán entre 24 y 26 grados.

Vigilan onda tropical que avanza hacia la región

Autoridades meteorológicas mantienen en vigilancia una onda tropical que actualmente se extiende desde el centro del Mar Caribe hasta el occidente de Colombia.

De acuerdo con el monitoreo, el sistema continuará desplazándose hacia el oeste y se prevé que alcance Centroamérica durante el domingo 7 de junio.

Hasta el momento no representa afectaciones directas para Yucatán, aunque Protección Civil mantiene seguimiento a su evolución y posibles efectos sobre las condiciones del tiempo en la región.

Así estará el viento y el oleaje este viernes

El viento predominará del sureste durante la mañana y cambiará al noreste por la tarde, con velocidades de entre 10 y 20 kilómetros por hora.

Además, se esperan rachas superiores a los 50 kilómetros por hora en la costa yucateca, por lo que autoridades recomiendan precaución para actividades marítimas.

En el litoral yucateco, el oleaje será de entre 1 y 1.5 metros de altura.

Recomiendan tomar precauciones por el calor

Ante las altas temperaturas previstas para este viernes en Yucatán, Protección Civil recomendó mantenerse hidratado, evitar actividades al aire libre entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde, así como proteger especialmente a menores de edad, adultos mayores y mascotas.

También exhortaron a la población a mantenerse informada a través de canales oficiales sobre cualquier actualización del pronóstico del clima.