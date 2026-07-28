Clima en Yucatán 29 de julio: Onda Tropical dejará chubascos este miércoles

La probabilidad de lluvias incrementará en Yucatán este miércoles 29 de julio debido al ingreso de una Onda Tropical, causando afectaciones en el transcurso del día.

El Centro Hidrometeorológico Regional “Mérida” dio a conocer que este miércoles una Onda Tropical en interacción con una circulación ciclónica en niveles altos de la tropósfera, causaría probabilidad de chubascos con lluvias puntuales fuertes en Yucatán.

Además, habrá mbiente caluroso a muy caluroso durante el día y cálido en la noche, con vientos dominantes del sureste, cambiando del noreste y norte por la tarde en costas de Yucatán.

Se mantendrá la probabilidad de #Lluvias fuertes a muy fuertes en gran parde de #México.



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En Mérida, la temperatura máxima alcanzará alrededor de los 40° C durante la tarde, mientras que la mínima será cercana a los 23° C al amanecer.

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Aunque las primeras horas del día podrían sentirse ligeramente frescas, por la noche volverá el ambiente cálido en gran parte de la capital yucateca.

Para el puerto de Progreso se esperan temperaturas de entre 25 y 34° C, con una mañana relativamente fresca y una tarde cálida debido a la humedad y la nubosidad variable.

En Tekax, al sur del estado, el termómetro oscilará entre los 24 y 35° C, mientras que en Tizimín se prevén valores de entre 25 y 34° C.

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En Valladolid, además de temperaturas de entre 23 y 38° C, existe posibilidad de lluvias acompañadas de actividad eléctrica en algunos sectores, por lo que las autoridades mantienen vigilancia sobre la evolución de las condiciones meteorológicas.

Ante este panorama, Protección Civil exhortó a la población a mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales y tomar precauciones por posibles encharcamientos, calles inundadas, reducción de visibilidad y rachas de viento durante las precipitaciones.