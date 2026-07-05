¿Qué calles estarán cerradas en Mérida? SSP activa operativo vial en el Monumento a la Patria

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Yucatán anunció un operativo especial de seguridad y vialidad en los alrededores del Monumento a la Patria ante la posible concentración de aficionados al término del partido de la Selección Mexicana en eventos deportivos internacionales.

El dispositivo tiene como objetivo garantizar la movilidad, proteger la integridad de las personas asistentes y prevenir incidentes, especialmente por la presencia de niñas, niños, adolescentes y personas adultas mayores.

¿Qué calles estarán cerradas en Mérida?

Como parte del operativo, la SSP aplicará cierres viales temporales en distintos puntos cercanos al Monumento a la Patria:

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Paseo de Montejo con avenida Pérez Ponce, a la altura de Walmart.

Calle 58-A con avenida Carlos Torre Repetto, por avenida Cupules.

Prolongación Paseo de Montejo con calle 21, a la altura de la agencia Ford.

Calle 60 con avenida del Deportista, frente al Estadio Salvador Alvarado.

Avenida Rómulo Rozo con calle 27.

Las autoridades exhortaron a los automovilistas a anticipar sus traslados y utilizar rutas alternas para evitar contratiempos durante el operativo.

Objetos prohibidos en el Monumento a la Patria

La SSP informó que instalará filtros preventivos y puntos de acceso para impedir el ingreso de objetos que representen un riesgo para la ciudadanía. Entre los artículos que no estarán permitidos se encuentran:

Envases de vidrio.

Bebidas alcohólicas.

Objetos punzocortantes.

Pirotecnia.

Palos y tubos.

Objetos contundentes.

Aerosoles.

Armas o réplicas.

Cualquier objeto que pueda utilizarse para causar daños.

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Además, recordó que está prohibido consumir bebidas alcohólicas en la vía pública y en las inmediaciones del sitio de concentración, conforme a la normativa vigente.

SSP pide celebrar con responsabilidad

La corporación hizo un llamado a que los aficionados disfruten el posible triunfo de la Selección Mexicana de manera responsable y eviten acciones que puedan poner en riesgo su seguridad o la de otras personas.

Entre las conductas que deben evitarse se encuentran subir a monumentos, árboles, postes, semáforos, estructuras o mobiliario urbano, así como lanzar objetos o realizar actos que puedan provocar accidentes.

La SSP advirtió que, en caso de detectar comportamientos que representen un peligro para la ciudadanía, se actuará conforme a los protocolos de seguridad y la legislación vigente.

Finalmente, la dependencia pidió a la población seguir las indicaciones de los agentes de tránsito y seguridad, mantenerse atenta a los canales oficiales para conocer cualquier modificación al operativo y reportar cualquier emergencia al número 9-1-1.