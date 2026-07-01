Sargazo y perros amenazan temporada de anidación de tortugas en Playa del Carmen

Debido a la cantidad de sargazo en los litorales de Playa del Carmen, impedirá la facilidad de arribo de las tortugas marinas para desovar en sobre la costa, aunado, a la presencia de perros que ponen en peligro a los quelonios. Se requiere de mayor vigilancia para asegurar los nidos que se logren registrar, comentó Osiel Vázquez Lázaro, de oficio lanchero.

En la opinión de algunos trabajadores de la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat), hasta el momento, solo un nido se ha reportado, sin embargo, para proteger los huevos fueron trasladado a otro lugar por personal de Medio Ambiente.

Noticia Destacada Nacen las primeras crías de tortuga marina en la isla de Cozumel

En tanto que el activista Carlos Jiménez Arredondo, quien monitorea la costa, dijo que esta temporada será muy complicada el arribo de las tortugas por el alto volumen de sargazo y la amenaza en la costa por la cantidad de perros.

En la playa 72, colindante con la franja de la colonia Luis Donaldo Colosio Murrieta, es la zona donde las tortugas empezaron arribar en el 2025, se reportaron al menos 10 arribos pero solo 2 lograron desovar, debido a la presencia de fauna silvestre que devoraron los huevos.

En la opinión de José Gómez Burgos, presidente de la Cooperativa Turística “Mar Caribe” de Playa del Carmen, es un período complicado para el arribo de las tortugas por la cantidad de sargazo que existe a lo largo de la costa, y más aún para las crías que se quedaría enredadas en las algas, y esto facilitaría ser devorado por la fauna canina.

En la playa 72, activistas reportan la presencia constante de perros en una de las principales zonas de anidación / Gustavo Escalante

Las tortugas buscan lugares solitarios, libres de obstáculos, ni luces porque se ahuyentan, creo que las autoridades locales deben trabajar de forma coordinada con los hoteles para protegerlas.

La presencia de perros en la playa 72 que son una amenaza para las tortugas, se ha reportado a las autoridades de Medio Ambiente de Playa del Carmen, incluso, a la Procuraduría Federal del Ambiente (Profepa) pero han hecho caso omiso a los reportes, y no hay vigilancia que garantice seguridad a las tortugas, agregó el activista Jiménez Arredondo.

Noticia Destacada Sargazo rebasa capacidad de autoridades y amenaza anidación de tortugas en Mahahual

En la zona de playa 88 las tortugas no lograron anidar en el 2025 por la presencia de turistas sobre la costa y el exceso de luces ahuyentó a las tortugas.

La gente sigue llevando a sus perros en la playa 72, algunos sin correas, los perros no son responsables, sino sus propietarios, esta gente no tiene valores ambientales, dicen que aman a sus perros pero destruyen a las tortugas, creo que esta playa al ser considerada zona de anidación, el gobierno debería de restringir el acceso de canes, relató el lanchero, Vázquez Lázaro.