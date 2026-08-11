Regreso a clases en Yucatán: consejos de la Profeco para ahorrar en útiles escolares

Con el regreso a clases en Yucatán cada vez más cerca, las familias comienzan a preparar las compras de útiles escolares, uniformes y otros artículos necesarios para el nuevo ciclo escolar.
Sin embargo, adquirir todo de último momento o dejarse llevar por productos llamativos puede representar un gasto mayor para el bolsillo.
Ante este escenario, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) recomienda planear las compras, comparar precios y aprovechar los materiales que todavía se encuentran en buen estado para reducir el desembolso.
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Haz una lista de útiles escolares
Antes de acudir a las tiendas, haz una lista de los útiles que realmente se necesitan. Esto permitirá evitar compras innecesarias, exceder el presupuesto o adquirir productos que los estudiantes ya tienen.
También es recomendable revisar los útiles utilizados durante el curso anterior, ya que algunos pueden reciclarse o reutilizarse, como lápices, colores, reglas, tijeras, mochilas, estuches o cuadernos que aún tengan hojas disponibles.
Consejos de Profeco para ahorrar en útiles escolares
Para cuidar la economía familiar durante el regreso a clases, toma en cuenta las siguientes recomendaciones:
- Planea y haz tus compras con antelación. Evita dejar todo para los últimos días, cuando podrías tener menos opciones para comparar.
- Compara precios y calidad. Recuerda que no siempre lo más caro es lo mejor.
- Analiza antes de elegir. En algunos casos vale la pena gastar un poco más si el producto ofrece una mejor calidad y puede durar más tiempo.
- Evita gastos innecesarios. Algunos artículos con imágenes de personajes de moda suelen tener un precio más elevado que productos similares sin estampados.
- Revisa los productos antes de comprarlos. Verifica que los útiles estén en perfecto estado para evitar regresar posteriormente a realizar un cambio o devolución.
- Compra en el mercado formal y solicita tu ticket de compra. En establecimientos formales tendrás mayores elementos para hacer valer tus derechos como consumidor.
- Guarda facturas y tickets. Estos comprobantes son indispensables en caso de necesitar una reclamación, cambio o devolución. Deben incluir datos como el nombre del producto, fecha de compra, precio y datos del establecimiento.
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- Reutiliza los útiles del ciclo anterior. Revisa qué materiales todavía pueden utilizarse y dales una segunda oportunidad. Esto ayudará a reducir gastos y proteger el presupuesto familiar.
Reutilizar también ayuda al bolsillo
Una de las formas más sencillas de ahorrar en el regreso a clases es no comprar todo desde cero. Antes de acudir a las tiendas, revisa mochilas, estuches, colores, lápices, reglas, tijeras y otros materiales que hayan quedado del ciclo anterior.
Con una lista clara, comparación de precios y compras anticipadas, las familias de Yucatán pueden reducir gastos y evitar que el regreso a clases represente un golpe innecesario para su economía.