Regreso a clases en Yucatán: consejos de la Profeco para ahorrar en útiles escolares

Con el regreso a clases en Yucatán cada vez más cerca, las familias comienzan a preparar las compras de útiles escolares, uniformes y otros artículos necesarios para el nuevo ciclo escolar.

Sin embargo, adquirir todo de último momento o dejarse llevar por productos llamativos puede representar un gasto mayor para el bolsillo.

Ante este escenario, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) recomienda planear las compras, comparar precios y aprovechar los materiales que todavía se encuentran en buen estado para reducir el desembolso.

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Haz una lista de útiles escolares

Antes de acudir a las tiendas, haz una lista de los útiles que realmente se necesitan. Esto permitirá evitar compras innecesarias, exceder el presupuesto o adquirir productos que los estudiantes ya tienen.

También es recomendable revisar los útiles utilizados durante el curso anterior, ya que algunos pueden reciclarse o reutilizarse, como lápices, colores, reglas, tijeras, mochilas, estuches o cuadernos que aún tengan hojas disponibles.

Consejos de Profeco para ahorrar en útiles escolares

Para cuidar la economía familiar durante el regreso a clases, toma en cuenta las siguientes recomendaciones:

Planea y haz tus compras con antelación. Evita dejar todo para los últimos días, cuando podrías tener menos opciones para comparar.

Evita dejar todo para los últimos días, cuando podrías tener menos opciones para comparar. Compara precios y calidad. Recuerda que no siempre lo más caro es lo mejor.

Recuerda que no siempre lo más caro es lo mejor. Analiza antes de elegir. En algunos casos vale la pena gastar un poco más si el producto ofrece una mejor calidad y puede durar más tiempo.

En algunos casos vale la pena gastar un poco más si el producto ofrece una mejor calidad y puede durar más tiempo. Evita gastos innecesarios. Algunos artículos con imágenes de personajes de moda suelen tener un precio más elevado que productos similares sin estampados.

Algunos artículos con imágenes de personajes de moda suelen tener un precio más elevado que productos similares sin estampados. Revisa los productos antes de comprarlos. Verifica que los útiles estén en perfecto estado para evitar regresar posteriormente a realizar un cambio o devolución.

Verifica que los útiles estén en perfecto estado para evitar regresar posteriormente a realizar un cambio o devolución. Compra en el mercado formal y solicita tu ticket de compra. En establecimientos formales tendrás mayores elementos para hacer valer tus derechos como consumidor.

En establecimientos formales tendrás mayores elementos para hacer valer tus derechos como consumidor. Guarda facturas y tickets. Estos comprobantes son indispensables en caso de necesitar una reclamación, cambio o devolución. Deben incluir datos como el nombre del producto, fecha de compra, precio y datos del establecimiento.

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Reutiliza los útiles del ciclo anterior. Revisa qué materiales todavía pueden utilizarse y dales una segunda oportunidad. Esto ayudará a reducir gastos y proteger el presupuesto familiar.

Reutilizar también ayuda al bolsillo

Una de las formas más sencillas de ahorrar en el regreso a clases es no comprar todo desde cero. Antes de acudir a las tiendas, revisa mochilas, estuches, colores, lápices, reglas, tijeras y otros materiales que hayan quedado del ciclo anterior.

Con una lista clara, comparación de precios y compras anticipadas, las familias de Yucatán pueden reducir gastos y evitar que el regreso a clases represente un golpe innecesario para su economía.