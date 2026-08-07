¿Se puede vender un terreno frente a la playa en Yucatán ? Así puedes saber si es legal comprarlo

Comprar un terreno frente al mar en Yucatán es una de las inversiones más buscadas por quienes desean construir una casa de descanso o apostar por la plusvalía de la costa.

Sin embargo, antes de entregar un solo peso, es indispensable verificar que el predio pueda venderse legalmente, ya que no todos los terrenos cercanos a la playa son propiedad privada ni pueden escriturarse.

Los precios varían considerablemente según la ubicación, el acceso a servicios y la cercanía con el mar.

En municipios como Progreso, Chicxulub Puerto, Telchac Puerto y San Crisanto, un lote residencial ubicado a una o dos calles de la playa puede costar entre 700 mil y 2.5 millones de pesos, dependiendo de su tamaño y ubicación.

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En zonas con alta demanda turística o desarrollos exclusivos, el valor puede superar los 4 o 5 millones de pesos. Mientras tanto, terrenos más alejados del litoral o sin urbanización pueden encontrarse desde 200 mil hasta 600 mil pesos, aunque requieren revisar cuidadosamente su situación legal.

Los valores catastrales de municipios costeros muestran el incremento que ha tenido el precio del suelo en la costa yucateca en los últimos años.

¿Cómo saber si un terreno en la playa es legal?

Antes de comprar, expertos inmobiliarios recomiendan revisar varios documentos para evitar fraudes o problemas legales. Entre los aspectos más importantes están:

Verificar que el terreno tenga escritura pública inscrita en el Registro Público de la Propiedad.

inscrita en el Registro Público de la Propiedad. Confirmar que el vendedor sea el propietario legal.

Solicitar un certificado de libertad de gravamen para comprobar que no existan hipotecas o juicios.

para comprobar que no existan hipotecas o juicios. Revisar el uso de suelo y confirmar que permita el tipo de construcción deseado.

y confirmar que permita el tipo de construcción deseado. Comprobar que no se trate de un terreno ejidal sin dominio pleno, ya que estos no pueden venderse como propiedad privada.

sin dominio pleno, ya que estos no pueden venderse como propiedad privada. Cerciorarse de que el lote no invada la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat), la cual pertenece a la Nación y no puede ser adquirida por particulares.

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Uno de los errores más comunes es creer que un terreno llega hasta la orilla del mar. En México existe la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat), una franja de jurisdicción federal que no puede venderse como propiedad privada.

Aunque un predio colinde con la playa, el acceso público debe respetarse y cualquier ocupación de esa zona requiere concesiones federales específicas.

La costa de Yucatán mantiene una alta demanda gracias al crecimiento inmobiliario y turístico, especialmente en municipios cercanos a Mérida.

No obstante, especialistas recomiendan realizar la compra únicamente con asesoría de un notario y verificar toda la documentación antes de firmar cualquier contrato.

Aunque un terreno barato puede parecer una gran oportunidad, una revisión legal previa puede evitar pérdidas económicas y largos procesos judiciales.

En este tipo de inversiones, comprobar que el predio es realmente escriturable resulta tan importante como el precio.