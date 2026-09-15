Clima en Yucatán 16 de septiembre: Habrá probables lluvias y calor de 38 grados este miércoles

Durante este miércoles 16 de septiembre se prevé se mantengan las temperaturas muy calurosas en Yucatán aún con la probabilidad de chubascos en el transcurso del día.

El Centro Hidrometeorológico Regional “Mérida” dio a conocer que una vaguada térmica, inducida por el calentamiento diurno de la superficie, una vaguada adicional en el nivel medio de la tropósfera e inestabilidad en altura favorecerá chubascos con lluvias puntuales fuertes en Yucatán.

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Además, predominará el ambiente caluroso a muy caluroso durante el día y cálido en la noche, con vientos del este de 10 a 20 km/h, con posibles rachas mayores a 35 km/h, aunque en la tarde se tornarán del noreste, norte-noroeste y este-noreste en la entidad.

Este miércoles en Mérida, la temperatura máxima alcanzará alrededor de los 37° C durante la tarde, mientras que la mínima será cercana a los 23° C al amanecer.

Aunque las primeras horas del día podrían sentirse ligeramente frescas, por la noche volverá el ambiente cálido en gran parte de la capital yucateca.

Para el puerto de Progreso se esperan temperaturas de entre 24 y 34° C, con una mañana relativamente fresca y una tarde cálida debido a la humedad y la nubosidad variable.

En Tekax, al sur del estado, el termómetro oscilará entre los 23 y 34° C, mientras que en Tizimín se prevén valores de entre 23 y 33° C.

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En Valladolid, además de temperaturas de entre 23 y 37° C, existe posibilidad de lluvias acompañadas de actividad eléctrica en algunos sectores, por lo que las autoridades mantienen vigilancia sobre la evolución de las condiciones meteorológicas.

Ante este panorama, Protección Civil exhortó a la población a mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales y tomar precauciones por posibles encharcamientos, calles inundadas, reducción de visibilidad y rachas de viento durante las precipitaciones.