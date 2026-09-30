Construyendo Sonrisas lanza colecta 2026 para apoyar a personas con discapacidad en Mérida

La asociación Construyendo Sonrisas puso en marcha su colecta anual, con la que busca reunir 500 mil pesos durante octubre y noviembre para mantener y fortalecer los servicios que ofrece a personas con discapacidad y sus familias. El Ayuntamiento de Mérida se sumó a la iniciativa mediante la instalación de alcancías en sus oficinas.

La organización informó que la recaudación Sonrisas que conectan corazones 2026 podrá realizarse mediante sobres, alcancías y la plataforma Regalove de Fundación Bepensa, que aportará un peso adicional por cada peso donado. La campaña también cuenta con el respaldo de empresas y negocios locales que participan como aliados y patrocinadores.

Mónica Seijo Molina, tesorera y consejera de Construyendo Sonrisas, recordó que la institución fue fundada en 1964 por Elsie Cisneros de Seguí y que, desde entonces, ha modificado sus modelos de atención conforme ha cambiado la visión social sobre la discapacidad. Actualmente promueve un enfoque que reconoce los derechos y capacidades de sus beneficiarios, en lugar de buscar que se ajusten a modelos preestablecidos.

Noticia Destacada Conflicto en Tixkochoh: denuncian a excomisario por presunta retención de documentos

Los recursos obtenidos serán dirigidos a programas relacionados con autonomía, comunicación, aprendizaje, movimiento, inclusión y participación en la vida cotidiana.

Seijo Molina señaló que la colecta del año pasado permitió obtener 460 mil 152 pesos, cantidad que fue utilizada para dar continuidad a este esquema de atención.

Además de esta colecta, Construyendo Sonrisas fue seleccionada como una de las tres asociaciones que recibirán apoyo del Marat’hón de la Ciudad de Mérida 2027, junto con Équre y Ayuda. La asociación también mantiene una red de colaboración con instituciones públicas, empresas y organizaciones civiles para ampliar las alternativas de atención para las familias.

Noticia Destacada Reporte de detonaciones de arma de fuego en Tizimín generan intensa movilización policiaca

La alcaldesa Cecilia Patrón Laviada destacó la importancia de estas alianzas y recordó el trabajo de la fundadora de la asociación.

También mencionó los servicios que ofrece el Centro Municipal de Autismo, entre ellos evaluación y diagnóstico, neuropsicología, terapia ocupacional, entre otras, con una cuota de 100 pesos por sesión.