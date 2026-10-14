Despiden a chofer del Va y Ven por agredir a un adulto mayor en Mérida

La Agencia de Transporte de Yucatán, ATY, confirmó la destitución de un operador del sistema de transporte público Va y Ven, luego de un incidente registrado con una persona adulta mayor, en el que se señaló al conductor por presuntamente haberla agredido físicamente.

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Los hechos ocurrieron el martes 13 de octubre, cuando el trabajador se encontraba asignado a la ruta 96 Animaya-Bicentenario, en Mérida. El caso motivó la intervención de la autoridad estatal de transporte, que revisó lo sucedido en coordinación con la empresa concesionaria responsable del servicio.

Mediante un comunicado emitido este miércoles 14 de octubre, la ATY informó que, tras el incidente, se determinó la destitución del operador, aunque no precisó su identidad ni dio a conocer detalles sobre las circunstancias en las que se produjo el enfrentamiento con la persona adulta mayor.

La ATY advirtió que no tolerará ningún acto de violencia contra los usuarios del servicio. / Especial

La dependencia reiteró que no permitirá actos de violencia ni comportamientos que pongan en riesgo la seguridad y el respeto hacia los usuarios del transporte público, por lo que sostuvo que este tipo de conductas son incompatibles con la prestación del servicio.

Asimismo, recordó que los usuarios que presencien situaciones de violencia o comportamientos indebidos pueden presentar sus reportes mediante ChatBus, a través de WhatsApp al número 999 278 5368, canal habilitado para recibir quejas relacionadas con el servicio.

Finalmente, la ATY y la empresa concesionaria reiteraron su compromiso de mantener condiciones de seguridad y respeto en las unidades del Va y Ven. Hasta el momento, el comunicado no precisa si se presentó alguna denuncia ante las autoridades ministeriales ni el estado de salud de la persona adulta mayor involucrada.

JGH