Más de 40 colonias de Mérida se quedan sin agua este jueves 29 de octubre: Lista de zonas afectadas y horario de restablecimiento

Una falla en el suministro de energía eléctrica dejó fuera de operación temporalmente la Planta Potabilizadora Mérida II, lo que podría afectar el abastecimiento de agua potable en distintas zonas de Mérida.
La Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (Japay) informó que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) trabaja para restablecer la energía eléctrica y permitir que las instalaciones reanuden sus operaciones.
Mientras se resuelve el problema, los usuarios podrían experimentar baja presión en las tuberías o interrupciones en el suministro. La duración de las afectaciones dependerá del tiempo que tarde en recuperarse el servicio eléctrico y en reanudarse el funcionamiento de la planta.
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¿Qué colonias y fraccionamientos de Mérida podrían quedarse sin agua?
La Japay advirtió que las afectaciones podrían alcanzar diversas colonias y fraccionamientos de la capital yucateca. Entre las zonas señaladas se encuentran:
Colonias afectadas:
- Pedregales de Nueva Mulsay
- Pensiones Norte y Privada Pensiones
- Quinta Mulsay y Quinta Versalles
- Residencial Pensiones I y II
- San Lorenzo y Vaca Feliz
- Villas Zona Dorada
- X'Com
- Yucalpetén
- Zona Dorada
Fraccionamientos afectados:
- Carmelitas
- Francisco I. Madero
- Hidalgo
- La Reja
- López Portillo (Xoclán)
- Luis Echeverría Álvarez
- Manuel Crescencio Rejón
- Miguel Hidalgo
- Mulsay de la Magdalena
- Nueva Mulsay
- Privada de San Pedro
- San Damián
- San Marcos Nocoh
- Xoclán Canto y Xoclán Santos
- 15 de Mayo (Hidalgo)
- Atlante y Ávila Gurrutia
- Bosques del Poniente y Brisas del Poniente
- Ciudad Industrial
- Conjunto Los Naranjos
- El Convento y Fuente Dorada
- Hacienda Inn, Hacienda Mulsay y Hacienda San Antonio
- Jardines de Nueva Mulsay II y III
- Las Vigas
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¿Cuánto tiempo durarán las afectaciones por la falla eléctrica?
Hasta el momento, la Japay no ha informado una hora específica para el restablecimiento del servicio de agua potable en Mérida.
La recuperación dependerá de que la CFE solucione la falla eléctrica y de que la Planta Potabilizadora Mérida II pueda volver a operar. Por ello, las bajas presiones o la falta de agua podrían continuar mientras se completan estas labores.
El organismo indicó que se trata de una afectación temporal y pidió comprensión a los usuarios de las zonas involucradas durante la atención del problema.
Por ahora, quienes viven en las colonias y fraccionamientos mencionados deberán considerar posibles interrupciones en el suministro, ya que no existe un horario confirmado para la normalización del servicio.