Más de 40 colonias de Mérida se quedan sin agua este jueves 29 de octubre: Lista de zonas afectadas y horario de restablecimiento

Una falla en el suministro de energía eléctrica dejó fuera de operación temporalmente la Planta Potabilizadora Mérida II, lo que podría afectar el abastecimiento de agua potable en distintas zonas de Mérida.

La Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (Japay) informó que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) trabaja para restablecer la energía eléctrica y permitir que las instalaciones reanuden sus operaciones.

Mientras se resuelve el problema, los usuarios podrían experimentar baja presión en las tuberías o interrupciones en el suministro. La duración de las afectaciones dependerá del tiempo que tarde en recuperarse el servicio eléctrico y en reanudarse el funcionamiento de la planta.

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¿Qué colonias y fraccionamientos de Mérida podrían quedarse sin agua?

La Japay advirtió que las afectaciones podrían alcanzar diversas colonias y fraccionamientos de la capital yucateca. Entre las zonas señaladas se encuentran:

Colonias afectadas:

Pedregales de Nueva Mulsay

Pensiones Norte y Privada Pensiones

Quinta Mulsay y Quinta Versalles

Residencial Pensiones I y II

San Lorenzo y Vaca Feliz

Villas Zona Dorada

X'Com

Yucalpetén

Zona Dorada

Fraccionamientos afectados:

Carmelitas

Francisco I. Madero

Hidalgo

La Reja

López Portillo (Xoclán)

Luis Echeverría Álvarez

Manuel Crescencio Rejón

Miguel Hidalgo

Mulsay de la Magdalena

Nueva Mulsay

Privada de San Pedro

San Damián

San Marcos Nocoh

Xoclán Canto y Xoclán Santos

15 de Mayo (Hidalgo)

Atlante y Ávila Gurrutia

Bosques del Poniente y Brisas del Poniente

Ciudad Industrial

Conjunto Los Naranjos

El Convento y Fuente Dorada

Hacienda Inn, Hacienda Mulsay y Hacienda San Antonio

Jardines de Nueva Mulsay II y III

Las Vigas

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¿Cuánto tiempo durarán las afectaciones por la falla eléctrica?

Hasta el momento, la Japay no ha informado una hora específica para el restablecimiento del servicio de agua potable en Mérida.

La recuperación dependerá de que la CFE solucione la falla eléctrica y de que la Planta Potabilizadora Mérida II pueda volver a operar. Por ello, las bajas presiones o la falta de agua podrían continuar mientras se completan estas labores.

El organismo indicó que se trata de una afectación temporal y pidió comprensión a los usuarios de las zonas involucradas durante la atención del problema.

Por ahora, quienes viven en las colonias y fraccionamientos mencionados deberán considerar posibles interrupciones en el suministro, ya que no existe un horario confirmado para la normalización del servicio.