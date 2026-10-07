Refuerzan operaciones en la ruta Circuito Periférico del Va y Ven ante la alta demanda en “horas pico”

La Agencia de Transporte de Yucatán (ATY) reforzó la operación de las rutas R10001, Circuito Periférico Exterior, y R10002, Circuito Periférico Interior, del Sistema Va y Ven, con el propósito de mejorar la atención durante las horas de mayor demanda.

Ambas rutas mantienen su horario operativo habitual de 5:00 AM a 10:00 PM

El ajuste responde a las necesidades detectadas entre las personas usuarias de ambos circuitos, cuyos recorridos se encuentran entre los de mayor longitud y demanda dentro del sistema, informó el director de la ATY, Aldo Cerezo Cázarez.

Noticia Destacada CFE atenderá los apagones en Yucatán con mantenimiento y poda de árboles

Como parte de estas acciones, también se incrementó la presencia de inspectores en los paraderos con mayor afluencia, a fin de verificar el cumplimiento de los recorridos y frecuencias, además de promover buenas prácticas entre los pasajeros.

Menos saturación

La medida busca atender uno de los principales problemas reportados por usuarios de estas rutas: los tiempos de espera y la saturación en determinados horarios.

Lucía Solís, usuaria del Periférico, señaló que recientemente notó una mejoría en el servicio. “Fue rápido, no como antes que esperábamos mucho tiempo. A veces pasaban cuatro, cinco camiones y no nos llevaban porque iban llenos, lo que provocaba largas filas. Hoy vi que fue rápido; ojalá siga siendo así. Muy bien”, comentó.

Ejes conectores

Ambas rutas (R10001 en sentido antihorario y R10002 en sentido horario) fueron designadas formalmente como los ejes conectores del programa “Conecta con el Nuevo Hospital O’Horán”. Esto significa que las rutas foráneas provenientes de los municipios del interior del estado ahora enlazan directamente con los circuitos Periférico Exterior e Interior. El beneficio principal para el usuario es que ya no requiere viajar hasta el Centro Histórico de Mérida para trasbordar hacia el complejo médico.

Noticia Destacada Reserva Ecológica Cuxtal suma 20 denuncias por daños ambientales; expansión inmobiliaria y perros ferales, entre las amenazas

Cerezo Cázarez señaló que la agencia mantiene el seguimiento de las rutas para identificar necesidades y realizar ajustes en los servicios de mayor demanda, particularmente aquellos con recorridos extensos, como los circuitos del Periférico y los que conectan con su entorno.

El reforzamiento forma parte de las acciones de supervisión y ajuste operativo que realiza la ATY para mejorar la atención a los usuarios del transporte público en Mérida.