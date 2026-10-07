¿Viene un Huracán a Yucatán? Así debes preparar tu casa y proteger a tu familia

Yucatán mantiene la vigilancia del Ciclón Tropical Isaías en el Golfo de México, reforzando las medidas de precaución para la población en caso de posibles afectaciones.

La Coordinación Estatal de Protección Civil Yucatán (Procivy) mantiene los operativos en comunidades costeras del estado, donde se preparan refugios temporales y dan información a los habitantes para tomar medidas de seguridad.

Ante la llegada de un Huracán a Yucatán, es importante tomar medidas de prevención con anticipación para reducir riesgos y proteger a la familia, la vivienda y los bienes.

La preparación debe comenzar desde que las autoridades emiten avisos sobre un sistema tropical con potencial de afectar la Península.

¿Qué hacer antes de un huracán en Yucatán?

Antes de que las condiciones meteorológicas empeoren, es recomendable revisar el estado de la vivienda y asegurar aquellos objetos que puedan convertirse en proyectiles durante los fuertes vientos.

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Entre las principales medidas de prevención se encuentran limpiar patios, azoteas, desagües y alcantarillas, retirar ramas secas y guardar macetas, herramientas, láminas, muebles y cualquier objeto que pueda ser arrastrado por el viento.

También es importante revisar puertas y ventanas, especialmente aquellas que puedan presentar daños. Si las autoridades lo recomiendan, deben colocarse protecciones adecuadas y mantenerse cerradas durante el paso del sistema.

La población debe preparar una mochila o kit de emergencia con documentos importantes protegidos en bolsas impermeables, agua potable, alimentos no perecederos, medicamentos, artículos de higiene, lámparas, baterías, radio, cargadores y dinero en efectivo.

Asimismo, se recomienda tener disponible combustible suficiente para los traslados indispensables y mantener cargados los teléfonos celulares y baterías externas antes de que comiencen las lluvias y los vientos fuertes.

¿Qué alimentos y agua guardar ante un huracán?

Es conveniente contar con una reserva de agua potable y alimentos no perecederos para varios días, especialmente si existe posibilidad de cortes de energía, interrupciones en el suministro de agua o dificultades para salir de casa.

Entre los productos que pueden incluirse están alimentos enlatados, cereales, galletas, barras energéticas y otros productos que no requieran refrigeración o cocción. También se debe disponer de agua suficiente para beber, preparar alimentos y realizar actividades básicas de higiene.

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¿Qué hacer durante un huracán en Yucatán?

Durante el paso del huracán, lo más importante es permanecer bajo techo y alejado de ventanas, puertas de vidrio y zonas que puedan sufrir desprendimientos.

No se debe salir de casa para observar las condiciones del tiempo ni acercarse a playas, malecones, muelles, puertos o zonas inundadas.

Aunque durante un huracán puede presentarse una aparente calma por el paso del ojo del sistema, esto no significa que el peligro haya terminado. Los vientos fuertes pueden regresar poco después desde la dirección contraria.

También se recomienda mantener comunicación con familiares y consultar únicamente información oficial para conocer la evolución del fenómeno y las indicaciones de las autoridades.

¿Qué hacer después de un huracán?

Una vez que las autoridades indiquen que el peligro ha pasado, la población debe salir con precaución y evitar zonas inundadas, cables eléctricos caídos, árboles derribados y estructuras dañadas.

No se deben tocar cables que hayan caído al suelo, ya que podrían permanecer energizados. También es importante evitar circular por calles inundadas, debido a que pueden existir socavones, corrientes de agua u otros peligros que no sean visibles.

Antes de regresar a una vivienda evacuada, se debe verificar que las autoridades hayan informado que es seguro hacerlo. En caso de detectar daños estructurales, fugas de gas o problemas eléctricos, es necesario alejarse y solicitar ayuda a las autoridades correspondientes.