Anuncian cierre temporal en el Periférico de Mérida por obras cerca del puente peatonal El Porvenir

El Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán (Incay) informó que realizará trabajos de reparación del paso peatonal a nivel banqueta ubicado en el kilómetro 38+400 del cuerpo interior del Anillo Periférico de Mérida, cerca de la desviación hacia la entrada del fraccionamiento Chenkú, a la altura del puente peatonal El Porvenir.

Debido a estas labores, la calle lateral del carril interior permanecerá cerrada temporalmente desde las 15:00 horas del lunes 11 de mayo y será reabierta a las 6:00 horas del martes 12 de mayo.

La autoridad exhortó a los automovilistas a tomar precauciones, anticipar sus tiempos de traslado y utilizar vías alternas para evitar afectaciones al tránsito vehicular.