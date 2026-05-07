Este es el lugar de Mérida donde abunda el "Pic" o chinche besucona

Con la llegada de la temporada de calor y la sequía, específicamente entre los meses de abril a junio, las autoridades sanitarias de Yucatán encienden las alarmas ante el incremento poblacional del "Pic" o chinche besucona.

Se trata de una especie de insecto hematófago (que se alimenta de sangre), popularme conocido por ser el principal transmisor del parásito Trypanosoma cruzi, causante de la termida enfermedad de Chagas.

Dicha enfermedad no es transmitida mediante la mordida, sino que luego de alimentarse el insecto defeca, y son las heces las que contienen el parásito. Una vez que la persona afectada comienza a rascarse por la picazón, introduce el parásito a la herida, los ojos o la boca.

Las altas temperaturas favorecen el desarrollo del insecto, aumentando su actividad. El calor extremo provoca que las chinches busquen activamente sangre de mamíferos (humanos, mascotas) y refugios más frescos, lo que facilita su entrada en los hogares.

Detectan lugar en Mérida con amplia presencia del "Pic"

Mediante redes sociales, el usuario Rafael Jiménez Vázquez, quien realiza exploraciones en puntos rurales de la capital yucateca, compartió que durante una jornada de monitoreo, realizada en montes cercanos a la subcomisaría de Santa María Chí, se detectó gran abundancia del insecto.

"Hoy a partir de la puesta de sol, hora en la que son más activos, nuestro monitoreo fue intermitente en el tramo Tixkokob - Mérida, siendo los montes cercanos a la población de Santa María Chí, en donde se detectó suma abundancia del "Pic" o también llamado chinche besucona", informó.

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Cabe destacar que la publicación, en donde el internauta invitó a la ciudadanía a tomar precauciones, fue difundida el pasado martes 5 de mayo, situación que advierte sobre la amplia presencia del insecto en comunidades rurales de Mérida.

En otro post, Jiménez Vázquez, líder del proyecto ecoturístico "Mundo Maya MTB" escribió: Conocer de los seres que la habitan (la selva), nos dan un mejor entendimiento y comprensión para nuestro conocimiento y un disfrute pleno de las actividades que bajo el manto forestal realizamos.