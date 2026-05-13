Apagones en Yucatán: ¿Cómo reportar a la CFE por daños en aparatos electrónicos?

Los constantes apagones y “bajones” de luz que se han registrado en diversos municipios de Yucatán durante la temporada de calor han provocado afectaciones no solo en hogares y comercios, sino también daños en aparatos electrónicos como refrigeradores, televisores, aires acondicionados, módems y computadoras.

Ante las fallas en el suministro eléctrico, muchos usuarios se preguntan qué hacer si un electrodoméstico se descompone tras una interrupción de energía o una variación de voltaje. La Comisión Federal de Electricidad (CFE) cuenta con un procedimiento para reportar daños y solicitar una revisión del caso.

¿Dónde reportar daños por apagones en Yucatán?

La CFE señala que los usuarios pueden presentar un reporte directamente en sus canales oficiales:

Para reportes, consultas, aclaraciones, le atendemos en el #071, las 24 horas los 365 días del año pic.twitter.com/AxwufL8yz9 — CFE_Contigo (@CFE_Contigo) July 18, 2018

Al número telefónico 071 , disponible las 24 horas.

, disponible las 24 horas. En la aplicación móvil CFE Contigo.

En el portal oficial de CFE.

Acudiendo a un Centro de Atención a Clientes de la paraestatal.

Es importante realizar el reporte lo antes posible después del apagón o de la variación eléctrica.

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¿Qué necesita el usuario para levantar el reporte?

Para iniciar la reclamación, la CFE puede solicitar:

Número de servicio o recibo de luz.

Identificación oficial.

Descripción de los daños.

Fecha y hora aproximada del apagón o variación de energía.

Fotografías o evidencia del aparato afectado.

Factura o comprobante del equipo dañado, en caso de contar con él.

En algunos casos, personal técnico puede acudir al domicilio para verificar las condiciones de la instalación eléctrica y revisar el aparato reportado.

¿La CFE paga los daños?

La Comisión Federal de Electricidad puede determinar una compensación si se acredita que el daño fue ocasionado por fallas atribuibles al suministro eléctrico.

Sin embargo, el proceso incluye una revisión técnica y administrativa antes de emitir una resolución. La dependencia puede solicitar además un dictamen de reparación o presupuesto emitido por un técnico especializado.

¿Qué aparatos suelen dañarse durante los apagones?

Durante la temporada de calor en Yucatán, los equipos más afectados suelen ser:

Aires acondicionados.

Refrigeradores.

Pantallas y televisores.

Computadoras.

Routers y módems.

Microondas y electrodomésticos sensibles a cambios de voltaje.

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Especialistas recomiendan desconectar los aparatos durante tormentas eléctricas o cuando se registren constantes variaciones de energía para evitar daños mayores.

¿Por qué aumentan los apagones en temporada de calor?

Las altas temperaturas incrementan el uso de ventiladores y sistemas de aire acondicionado, lo que eleva considerablemente la demanda eléctrica en municipios como Mérida, Kanasín, Umán y otras zonas del estado.

Vecinos de diferentes colonias han reportado en las últimas semanas cortes intermitentes, fluctuaciones de voltaje y apagones prolongados, especialmente durante las tardes y noches, cuando el consumo energético alcanza sus niveles más altos.