Incremento en insumos golpea ganancias de restaurantes en Yucatán, advierte la Canirac

Aunque mayo dejó una importante afluencia de comensales en los lugares de servicio de comida por celebraciones como los días dedicados a las madres y los maestros, el aumento constante en el precio de varios insumos sigue golpeando las utilidades del sector gastronómico, advirtió Israel López García, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) en la entidad.

El dirigente reconoció que las recientes fechas conmemorativas permitieron registrar establecimientos llenos y una importante derrama económica; sin embargo, señaló que el aumento en costos operativos ha absorbido gran parte de las ganancias obtenidas.

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“El 10 de mayo siempre es un día bueno. Sí notamos restaurantes llenos, pero el incremento de precios no nos deja ver utilidades como esperaríamos”, expresó.

López García indicó que, pese al movimiento comercial, las familias mantienen cautela en sus gastos debido al panorama económico actual, por lo que el consumo continúa siendo moderado.

Explicó que muchos clientes acuden a restaurantes, pero limitan consumos adicionales o reducen el monto final de sus cuentas para cuidar sus finanzas personales.

“Las familias están cuidando sus recursos y nuestros números, en general y en promedio, han sido similares al año pasado”, comentó.

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Entre los productos que más preocupan destacó el tomate, cuyo precio es elevado tanto en supermercados y centrales de abasto.

Detalló que en algunos establecimientos el kilo alcanza los 95 pesos, mientras que en mercados mayoristas esta entre 40 y 60 pesos, lo que afecta a negocios donde este ingrediente es escencial.

Ante este panorama, varios restaurantes han tenido que modificar sus esquemas de abastecimiento para evitar trasladar el incremento de costos al consumidor final.

El líder dijo que para evitar el aumento al cliente, se busca a nuevos proveedores, compras directas y adquisiciones en distintos puntos para reducir intermediarios y mantener operaciones estables.