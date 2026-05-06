Policía de Mérida interviene en agresión a trabajador en el centro.

La Policía de Mérida intervino en la agresión a un trabajador en el centro de la ciudad resultando en un elemento lesionado y un detenido.

Los hechos se registraron a las 18:29 horas de este miércoles, cuando Raúl H. agredió a un vendedor de un puesto de comida ubicado en la calle 69 x 62 en el Parque de San Juan.

Noticia Destacada Apagones en Mérida golpean a pequeños comercios: registran pérdidas en productos congelados y perecederos

Ante el reporte al C5i, al lugar llegó la unidad 358 de la Policía Municipal, donde Raúl H. ataca con arma blanca al taquero R.J.P.F. y a la oficial de policía S.J.G.P.B., por lo que los elementos de apoyo proceden a su detención y aseguramiento.

Paramédicos de la Policía Municipal atendieron a la oficial que presentó una herida cortante en pierna izquierda, por lo que fue trasladada por la ambulancia de la Cruz Roja YUC-033 al hospital IMSS T-1 donde se reporta estable. Asimismo, brindaron atención al taquero, quien tuvo una lesión menor en el antebrazo izquierdo que no ameritó su traslado.

El agresor será puesto a disposición del Ministerio Público para las diligencias de ley.

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal