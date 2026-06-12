Tráiler invade carril del Ie-Tram y provoca aparatoso accidente en la Mérida–Umán

Una fuerte movilización policiaca y afectaciones al tránsito se registraron en la carretera Mérida–Umán tras un accidente en el que se vio involucrada una unidad del Ie-Tram y un tráiler de carga.

Según los primeros informes, el conductor de la pesada unidad habría ingresado al carril exclusivo del sistema de transporte, lo que derivó en un choque contra el autobús que circulaba sobre la vía confinada.

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Debido al impacto, la unidad del Ie-Tram terminó fuera de control y se estrelló contra el camellón central, donde además derribó un poste de alumbrado público, causando escenas de tensión entre pasajeros y automovilistas que transitaban por la zona.

Tras el percance, agentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y cuerpos de emergencia acudieron rápidamente al sitio para acordonar el área, atender a los involucrados y coordinar el flujo vehicular, ya que la circulación se vio seriamente afectada durante varios minutos.

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Aunque el accidente generó alarma por lo aparatoso de la escena y los daños ocasionados, las autoridades confirmaron que no hubo personas lesionadas ni víctimas de gravedad.

Las unidades involucradas presentaron daños considerables, mientras que trabajadores realizaron maniobras para retirar los vehículos y liberar la vía lo antes posible.

Peritos de tránsito quedaron a cargo de las investigaciones para determinar las causas exactas del accidente y deslindar responsabilidades entre los conductores involucrados.